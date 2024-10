O mașină de 87 de ani este cel mai vechi autoturism înmatriculat în România, în luna septembrie / Fiat 508C Balilla a fost produs în 57.000 de unități

Cel mai vechi autoturism „old timer” înmatriculat în septembrie în România a primit numere de Iași. Potrivit statisticilor Direcției Generale Permise și Înmatriculări, mașina, un Fiat 508C Balilla, cu o putere de 24 kw și cu capacitate cilindrică 1089 a fost fabricată în iunie 1937, fiind cu o lună mai „bătrână” decât un alt autoturism de colecție adus în România în luna septembrie și înmatriculat la Brașov, un Mercedes Benz 230 Cabrio B, relatează Ziarul de Iași.

Balilla de la Iași este doar una dintre cele aproape o mie de autoturisme second-hand înmatriculat în acest județ în septembrie. Numărul mașinilor la mâna a doua intrate astfel în circulație, în județ, a reprezentat 84% din totalul înmatriculărilor din ultima lună.

Procentajul de autoturisme second înmatriculate la Iași îl depășește pe cel înregistrat la nivelul țării. Astfel, dacă la Iași din 1.161 de autoturisme înmatriculate în septembrie 974 erau la mâna a doua și 187 erau noi (84% second – 16% noi), în România, din totalul de 37.615 autoturisme înmatriculate, 76% erau second și 24% noi.