G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O divizie elveţiană a HSBC renunţă la peste 1.000 de clienţi bogaţi…

Sursa Foto: Pexels.com

O divizie elveţiană a HSBC renunţă la peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul presiunilor autorităţilor de reglementare / Active de peste 100 de milioane de dolari

Articole25 Aug 0 comentarii

Divizia elveţiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul unei verificări stricte din partea autorităţilor de reglementare privind gestionarea clienţilor consideraţi cu risc ridicat, relatează Financial Times (FT), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Decizia afectează clienţi proveniţi din ţări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban şi Egipt, mulţi dintre ei având active de peste 100 de milioane de dolari.

Potrivit FT, banca a notificat deja persoanele vizate că nu vor mai putea folosi serviciile sale şi va trimite scrisori oficiale în următoarele luni pentru a le solicita să îşi mute conturile în alte instituţii.

HSBC a declarat că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunţat în octombrie anul trecut, pentru a schimba strategia diviziei elveţiene de private banking.

Barry O’Byrne, CEO al International Wealth and Premier Banking la HSBC, a subliniat că banca rămâne ”pe deplin angajată” atât faţă de clienţii din Orientul Mijlociu, cât şi faţă de operaţiunile din Elveţia, considerată unul dintre principalele huburi globale pentru administrarea averilor.

Decizia vine după ce autoritatea elveţiană de supraveghere financiară FINMA a constatat, în 2024, că unitatea HSBC din Elveţia a încălcat obligaţiile privind prevenirea spălării banilor în două cazuri care implicau ”persoane politice expuse”. Între 2002 şi 2015 ar fi fost efectuate tranzacţii suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari.

Luna trecută, HSBC a confirmat că autorităţile judiciare din Elveţia şi Franţa au deschis investigaţii preliminare privind presupuse infracţiuni de spălare de bani legate de două relaţii bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Elveția își consolidează competitivitatea după noile tarife impuse de SUA

Articole23 Aug • 1.272 vizualizări
0 comentarii

E important ca ţările din Orientul Mijlociu să se alăture acordurilor Abraham, spune Trump, care vizează normalizarea relaţiilor diplomatice cu Israelul

Articole7 Aug 2025 • 125 vizualizări
0 comentarii

Bursa din Israel atinge recorduri, sfidând războiul şi instabilitatea internă

Articole19 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.