O divizie elveţiană a HSBC renunţă la peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul presiunilor autorităţilor de reglementare / Active de peste 100 de milioane de dolari

Divizia elveţiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul unei verificări stricte din partea autorităţilor de reglementare privind gestionarea clienţilor consideraţi cu risc ridicat, relatează Financial Times (FT), transmite News.ro.

Decizia afectează clienţi proveniţi din ţări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban şi Egipt, mulţi dintre ei având active de peste 100 de milioane de dolari.

Potrivit FT, banca a notificat deja persoanele vizate că nu vor mai putea folosi serviciile sale şi va trimite scrisori oficiale în următoarele luni pentru a le solicita să îşi mute conturile în alte instituţii.

HSBC a declarat că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunţat în octombrie anul trecut, pentru a schimba strategia diviziei elveţiene de private banking.

Barry O’Byrne, CEO al International Wealth and Premier Banking la HSBC, a subliniat că banca rămâne ”pe deplin angajată” atât faţă de clienţii din Orientul Mijlociu, cât şi faţă de operaţiunile din Elveţia, considerată unul dintre principalele huburi globale pentru administrarea averilor.

Decizia vine după ce autoritatea elveţiană de supraveghere financiară FINMA a constatat, în 2024, că unitatea HSBC din Elveţia a încălcat obligaţiile privind prevenirea spălării banilor în două cazuri care implicau ”persoane politice expuse”. Între 2002 şi 2015 ar fi fost efectuate tranzacţii suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari.

Luna trecută, HSBC a confirmat că autorităţile judiciare din Elveţia şi Franţa au deschis investigaţii preliminare privind presupuse infracţiuni de spălare de bani legate de două relaţii bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA.