O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL

Andreea Firuta Neacsu
Foto: Andreea Firuta Neacsu / FB

Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL.

Anunţul a fost făcut în plen de preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei, transmite Agerpres.

Andreea-Firuţa Neacşu fost aleasă pe listele electorale ale AUR şi este deputată de Neamţ. În iunie 2025 şi-a dat demisia din grupul parlamentar al AUR.

