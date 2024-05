O continuare a filmului clasic de animaţie „My Neighbor Totoro” va fi proiectată în Festivalul de la Cannes

Patru scurtmetraje inedite realizate de studioul de animaţie Ghibli, care urmează să primească un Palme d’or onorific în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, vor fi proiectate luni pe Croazetă, inclusiv o mini-continuare a clasicului ”My Neighbor Totoro”, au anunţat sâmbătă organizatorii Festivalului, potrivit AFP.

”Eveniment fără precedent, trei din cele patru scurtmetraje, venite direct de la Muzeul Ghibli din Mitaka, nu au mai fost proiectate în afara Japoniei”, a precizat Festivalul într-un comunicat.

Scurtmetrajele au fost toate scrise şi realizat de Hayao Miyazaki, cofondator al Studioului Ghibli, alături de Toshio Suzuki şi Isao Takahata, şi o legendă vie a filmului de animaţie.

Cele patru scurtmetraje sunt: ”Mei and the Baby Cat Bus”, prezentat ca un ”mini-sequel” a ”My Neighbor Totoro”, ”House Hunting”, ”Mr. Dough and the Egg Princess” şi „Boro the Caterpillar”.

Considerat un maestru al filmului de animaţie, Hayao Miyazaki, care are două trofee Oscar în palmares, a creat, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, lumi onirice populate de creaturi magice şi din eroine puternice.

Cineastul nu va fi prezent luni la Cannes, ci va fi reprezentat de fiul lui, Goro Miyazaki, care va primi premiul onorific recompensând întreaga activitate a Studioului Ghibli.

”My Neighbor Totoro” spune povestea a două surori care se mută alături de tatăl lor într-o zonă rurală unde se petrec lucruri stranii.

Fetele fac cunoştinţă cu Totoro, un spirit al pădurii, devenit mascota Studioului Ghibli, şi care le ajută să-şi învingă temerile.

Referinţa la ”Alice în Ţara Minunilor” este evidentă în această poveste în care atât copiii, cât şi adulţii îşi folosesc imaginaţia pentru a naviga între frica şi curiozitatea care provoacă necunoscutul.