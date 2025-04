De la Jennifer Lawrence la Kristen Stewart: Festivalul de Film de la Cannes şi-a completat programul

Cu doar 20 de zile înainte de final, cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de la Cannes şi-a completat miercuri programul, adăugând în competiţie un thriller cu Jennifer Lawrence şi Robert Pattinson şi primul film al actriţei Kristen Stewart în secţiunea paralelă, transmite News.ro.

Două noi filme au intrat în cursa pentru Palme d’Or, formată din 21 de pelicule, printre care „Die, my love”, de Lynne Ramsay („We need to talk about Kevin”, „A beautiful Day”), cu Jennifer Lawrence şi Robert Pattinson.

Regizoarea americană în vârstă de 55 de ani este a şaptea femeie regizor în cursa pentru Palme d’Or, permiţând festivalului să egaleze recordul din 2023, fără a atinge paritatea.

Selecţionerii au ales şi filmul „Mother and Child”, al regizorului iranian Saeed Roustaee, în vârstă de 35 de ani. În 2023, Roustaee a fost condamnat la şase luni de închisoare în ţara sa de origine pentru că a prezentat la Cannes filmul său precedent, „Leila et ses freres”.

În secţiunea Un certain regard, dedicată noilor descoperiri, Festivalul va prezenta primul film în calitate de regizor al lui Kristen Stewart, în vârstă de 35 de ani, „The chronology of water”.

Filmul fostului star din „Twilight”, care a devenit o valoare sigură pentru cinematografia de autor, urmăreşte o tânără care „creşte într-un mediu devastat de violenţă şi alcool” înainte de a găsi „refugiu în literatură”, potrivit producătorilor săi.

Festivalul va proiecta de asemenea, într-o sesiune de la miezul nopţii, al doilea film realizat de Ethan Coen fără fratele său Joel, cu Margaret Qualley, care s-a remarcat în 2024 cu „The Substance”.

De asemenea, Cannes îi va aduce un omagiu unuia dintre decanii cinematografiei franceze, actorul şi regizorul de comedii Pierre Richard, în vârstă de 90 de ani, prin proiecţia ultimului său film, primul pe care îl regizează de aproape treizeci de ani, „L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme”, care va fi lansat la sfârşitul lunii septembrie.

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va deschide în 13 mai, iar Palme d’Or va fi decernat în 24 mai. Cântăreaţa franceză Mylene Farmer va oferi o „performanţă excepţională” în seara de deschidere, potrivit Brut, partenerul oficial al festivalului.

Printre vedetele aşteptate: actriţa Scarlett Johansson în faţa şi în spatele camerei pentru primul său film, Denzel Washington pe scări pentru un film de Spike Lee şi Robert de Niro pentru un omagiu şi un Palme d’Or onorific. Tom Cruise urmează să prezinte filmul „Misiune: Imposibilă”, în afara competiţiei.

Festivalul nu a anunţat încă componenţa detaliată a juriului, prezidat de vedeta franceză Juliette Binoche.