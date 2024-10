O britanică de 23 de ani a devenit cea mai tânără femeie din lume care a escaladat cele 14 vârfuri de peste 8.000 metri de pe planetă

Britanica Adriana Brownlee, în vârstă de 23 de ani, a devenit, de asemenea, a doua britanică care a escaladat toate vârfurile de 8 000 metri, ajungând pe vârful Shishapangma din Tibet, pe teritoriul Chinei. Nu a fost cel mai înalt munte de pe lista Adrianei Brownlee și nu a fost nici cel mai greu. Dar a fost ultimul, potrivit RFI.

La ora 8.01 dimineața, pe 9 octombrie, Brownlee, în vârstă de 23 de ani, a atins vârful Shishapangma din Tibet, de 8.027 metri, devenind astfel cea mai tânără femeie din lume care a escaladat toate cele 14 vârfuri de 8.000 de metri și doar a doua britanică, relatează The Times.

Brownlee a declarat că, în timpul ultimei secțiuni a muntelui îndepărtat, care a fost escaladat pentru prima dată doar la 11 ani după Everest, în 1964, a fost copleșită de conștientizarea că va reuși.

„Am început să plâng. Nu ajunsesem încă pe vârf, nici măcar nu-l puteam vedea, dar știam că se va întâmpla. A durat încă o oră până am ajuns la incredibilul vârf. În acel moment răsărise soarele și aveam un cer frumos și senin”, spune Adriana.

Pentru acesta, ultimul ei munte, a ales să urce fără oxigen suplimentar, făcând ascensiunea și mai dificilă. „A fost cel mai incredibil moment. Am plâns din nou, amintindu-mi că tocmai am escaladat toate cele paisprezece vârfuri de 8.000 de metri și am intrat în istorie”, a povestit cu emoție Adriana.

Ea a atins vârful la doar trei ani după ce a atins vârful Everest și și-a propus să escaladeze toate cele 14 vârfuri cele mai înalte din lume. Poate cea mai impresionantă ascensiune a fost cea a K2, care este adesea considerat unul dintre cei mai dificili și mai periculoși munți din lume. Ea l-a escaladat în 2022, devenind astfel cea mai tânără femeie care a atins vârful său.

Vis din copilărie

Everestul a fost însăși împlinirea unui vis din copilărie pentru Brownlee, care a crescut în sud-vestul Londrei și a urmat cursurile Universității Bath. La vârsta de opt ani, ea a scris în temele sale de la școala primară: „Aș vrea să fiu faimoasă pentru că am escaladat cel mai înalt munte din lume… și să fiu una dintre cele mai tinere fete care fac asta”.

Ea a adăugat: „Pentru a-mi atinge scopul, ar trebui să mă antrenez foarte mult în fiecare zi, alergând, pentru a fi foarte în formă”.

„Să escaladezi toți acești munți în mai puțin de patru ani este o realizare remarcabilă. Mie mi-a luat 17 ani”, a declarat Alan Hinkes, primul alpinist britanic care a escaladat cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri.

Brownlee se recuperează în Tibet. Ea se alătură unei liste de mai puțin de 100 de persoane care au escaladat toate cele 14 vârfuri de 8 000 de metri, toate fiind în Himalaya și Karakorum. Primul alpinist britanic care a reușit acest lucru a fost Alan Hinkes, în 2005.

„Am urmărit progresul hotărât al Adrianei de când am întâlnit-o prima dată în 2021. Este o veste grozavă să aud că un alt britanic a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Să escaladezi toți acești munți în mai puțin de patru ani este o realizare remarcabilă. Mie mi-a luat 17 ani. Niciunul dintre acești munți uriași nu este ușor sau sigur, iar ea a dat dovadă de o dăruire extremă, precum și de multă suferință și riscuri pentru a termina toate vârfurile de 8 000 de metri. Felicitările mele sincere pentru o realizare extraordinară”, a spus Alan Hinkes.

Adriana a devenit cea mai tânără femeie care cucerește cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale planetei aproape concomitent cu Nima Rinji Sherpa, nepalezul de 18 ani, care a devenit cea mai tânără persoană care realizează această performanță și, coincidență, cucerind în final același Shishapangma, care este cel mai “mic” din cele 14 vârfuri.