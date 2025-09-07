O biserică din Marea Britanie organizează concerte cu artiști pop sau folk pentru a atrage publicul

„Muzica este inima și sufletul acestui loc,” spune reverendul Mike Trotman în timp ce reflectează asupra faptului că biserica sa este folosită ca loc de desfășurare pentru concerte live la mijlocul săptămânii. Biserica St Peter’ din secolul al XIX-lea din Parkstone, din a găzduit o serie de concerte sold-out cu artiști pe o scenă în naos, sub cupola sa imensă, transmite BBC.

Într-un moment în care muzicienii se luptă cu lipsa locurilor de întâlnire, acest eveniment introduce pe scena muzicală locală un cadru cu o capacitate de 400 de locuri.

Reverendul Trotman a recunoscut că ideea „a ridicat câteva sprâncene” când a fost abordat inițial de un promotor muzical. Colaborarea cu agenția Warm a adus artiști precum Annie and the Caldwells, o trupă de familie aclamată din Mississippi, și The Staves, un duo indie folk din Watford.

Deși reverendul se descrie ca un iubitor de muzică, el a insistat că în biserică este nevoie de „genul potrivit” de muzică. „Poate că thrash metal nu,” a spus el.

El a mai spus că biserica a fost „înfloritoare” de când a început seria de concerte.

„Cred că de fapt contribuie la consolidarea rolului bisericii pentru că sporește sentimentul de a fi o comunitate în acest spațiu. Nu am de gând să mint, aduce niște bani în cufere și ajută la susținerea noastră ca biserică funcțională și menține și slujbele de duminică.”

Clasificată ca o biserică parohială majoră, St Peter’ este cunoscută pe plan local drept „catedrala lui Poole’s”.

Pentru muzicieni, este o schimbare față de locurile tipice de concerte. Duoul folk The Staves a descris biserica ca fiind „un spațiu superb”.

Camilla Staveley-Taylor a spus: „Este o încăpere foarte mare, cu tavane înalte și multă reverberație, ceea ce este tot ce îți dorești atunci când cânți”.

Cifrele de la Music Venue Trust arată că, în medie, două localuri de muzică de bază pe lună se închid definitiv în Marea Britanie, iar peste două cincimi au mers în pierdere în ultimul an.

Camilla Staveley-Taylor a declarat: „Mai ales după Covid, o mulțime de localuri mici și mijlocii au dispărut. Mai ales că oamenii nu mai cumpără discuri, a cânta live este incredibil de important și a avea un loc unde să facem asta și locuri noi ca acesta este foarte, foarte important.”

Cu acte viitoare, inclusiv Tom Smith de la Editors, Fionn Regan și Chartreuse, promoterul Ali Tillett este deja în căutarea de rezervare de date până în 2026.

„Nu există nimic de această dimensiune ca locație, în zonă, și de aceea o iubesc,” a spus el. „Este foarte greu să găsești spații uimitoare. Și cel mai bun lucru la acest loc, este că este unic. „Și doar văzând de la primul concert cum oamenii vin în biserică și cum o îmbrățișează este remarcabil și este atât de frumos de văzut.”