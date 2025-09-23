G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc…

Photo by Emmanuel Dunand / AFP

Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc la începutul lunii octombrie

Articole, Sportz23 Sep • 23 vizualizări 0 comentarii

Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Învins în finala de anul trecut de Jannik Sinner (7-6, 6-3), jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani va reveni pe terenuri după înfrângerea din semifinalele US Open în faţa lui Carlos Alcaraz.

Sportivul cu 24 de titluri de Grand Slam a câştigat Mastersul din China de patru ori, în 2012, 2013, 2015 şi ultima dată împotriva lui Borna Coric, în 2018.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Monica Niculescu, eliminată în primul tur la Guadalajara, la dublu

Articole, Sportz11 Sep • 57 vizualizări
0 comentarii

România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

Articole10 Sep • 409 vizualizări
0 comentarii

Tenismenul britanic Jack Draper, locul 7 ATP, a anunţat că nu va mai juca până la finalul sezonului

Articole, Sportz9 Sep • 326 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.