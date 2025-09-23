Novak Djokovici va participa la turneul de la Shanghai, care va loc la începutul lunii octombrie

Organizatorii Masters 1000 de la Shanghai au confirmat, marţi, prezenţa lui Novak Djokovici la turneul care se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie, transmite News.ro.

Învins în finala de anul trecut de Jannik Sinner (7-6, 6-3), jucătorul sârb în vârstă de 38 de ani va reveni pe terenuri după înfrângerea din semifinalele US Open în faţa lui Carlos Alcaraz.

Sportivul cu 24 de titluri de Grand Slam a câştigat Mastersul din China de patru ori, în 2012, 2013, 2015 şi ultima dată împotriva lui Borna Coric, în 2018.