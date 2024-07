Noi proteste în Leeds, după revolta violentă a românilor. Alte 5 persoane au fost reținute, printre care și un român

Continuă protestele în orașul Leeds, din nordul Angliei. Alte 5 persoane au fost reținute, printre care și un român de 37 de ani. Bărbatul ar fi apărut într-o filmare, când încerca să dea foc unui autobuz, relatează știrileprotv.ro

Scandalul din orașul britanic a pornit după ce autoritățile locale au luat 5 copii dintr-o familie de conaționali. Oamenii au ieșit supărați în stradă.

În imaginile care circulă pe rețelele de socializare, un bărbat este surprins când dă foc unui autocar.

