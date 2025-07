Doi luptători români din Ucraina, membri ai Romanian Battlegroup „Getica”, răniţi de o dronă folosită ca dispozitiv explozibil improvizat / Dispozitivul a explodat sub maşina în care se aflau / Ambii au fost spitalizaţi, dar şi-au revenit

Doi luptători români din Ucraina, membri ai Romanian Battlegroup „Getica”, au fost răniţi de o dronă folosită ca dispozitiv explozibil improvizat. Incidentul s-a produs în 17 iunie, dar a fost relatat după ce ambii luptători au fost în afara pericolului. Dispozitivul a explodat sub maşina în care se aflau cei doi, în zona motorului. Dacă drona ar fi fost detonată o jumătate de secundă mai târziu, efectele ar fi fost devastatoare, transmite News.ro.

”Pe data de 17 Iunie, în jurul orelor 2 noaptea, doi camarazi au primit ordinul să extragă o echipă de infanterie a Legiunii Internaţionale aflată în prima linie a teatrului operaţional Zaporizhia, în zona Orikhiv, la bordul unei maşini de teren echipată cu un dispozitiv de bruiere a dronelor şi fără blindaj, dar cu construcţie solidă şi protecţii caracteristice maşinilor de teren militare. În ultima parte a rutei al cărei punct final era la doar câteva sute de metri de poziţiile inamice, un FPV inamic conctat prin fibră optică şi aterizat în mijlocul drumului cu rolul de dispozitiv explozibil improvizat cu activare la distanţă (remotely activated IED) a detonat în partea de jos a motorului maşinii, distrugând componente esenţiale ale funcţionarii vehiculului şi rănind camarazii”, povestesc, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Romanian Battlegroup „Getica”, vorbitori de limba română care luptă în Ucraina.

Luptătorii povestesc că cei doi răniţi au părăsit imediat după explozie vehicolul şi s-au deplasat pe o distanţă de 3km până la o poziţie solidă şi blindată a unităţii, unde au primit îngrijiri medicale, au fost stabilizaţi şi au fost extraşi câteva ore mai târziu.

”Echipa care trebuia extrasă din prima linie a rezistat cu stoicism încă câteva zile până la extracţia finală, după mai bine de 12 zile în care au fost izolaţi în prima linie. Incidentul a fost înregistrat de o dronă cu cameră termică a echipei noastre de ISR care supraveghea din aer operaţiunea de extracţie”, au mai precizat luptătorii.

Potrivit acestora, unul dintre răniţi a fost spitalizat timp de o săptămâna cu leziuni la picioare, contuzie cerebrală cauzată de explozie şi leziuni auditive. Al doilea a fost externat la o zi după incident, având doar leziuni uşoare. Ambii şi-au revenit complet după incident.

”Este important de menţionat că, paradoxal, a fost chiar o greşeală a inamicului cea care le-a salvat viaţă camarazilor. Dacă inamicul ar fi detonat o jumătate de secundă mai târziu şi explozia s-ar fi produs nu sub blocul motor ci mai în spate, sub pasageri, tragedia ar fi fost cu siguranţă mult mai mare. Chiar şi aşa, şocul resimţit în cabină a umflat podeaua de sub pasageri, a zdrobit mare parte din bord şi a activat toate airbagurile maşinii”, au mai povestit luptătorii.

Potrivit acestora, maşina a rămas în zonă şi a fost lovită în repetate rânduri, până la distrugere.

”Incidentul prezentat a fost unul dintre primele atacuri de acest gen, în care FPV-urile inamice acţionate prin fibră optică sunt folosite pe post de mine / dispozitive capcană. Incidentul de mai sus ne reaminteşte că pericolul în zona de ostilităţi este prezent în orice moment şi în orice rol de combat nu doar în liniile avansate şi în tranşee”, au mai transmis luptătorii.

Romanian Battlegroup „Getica” este grupul de militari vorbitori de limba română, format din români şi cetăţeni ai Republicii Moldova, care luptă în Ucraina.