G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Noi percheziții în Republica Molova împotriva rețelei Șor finanțată de Rusia

Polițist de Frontieră din Republica Moldova. politie Sursa/Facebook
Polițist de Frontieră din Republica Moldova. Sursa/Facebook

Noi percheziții în Republica Molova împotriva rețelei Șor finanțată de Rusia

Anchete30 Sep 0 comentarii

Polițiștii și procurorii din Republica Moldova fac marți dimineață percheziții într-un dosar de finanțare a ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, transmite Ziarul de Gardă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sursele PulsMedia.MD susțin că acțiunile de urmărire penală l-ar viza pe jurnalistul Gabriel Călin, președinte al Partidului Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova.

Totodată, unele acțiuni de urmărire penală ar viza și formațiunea politică „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, arată publicația citată.

Ambele partide au legături cu rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, instrumentul principal prin care Rusia încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova.

Perchezițiile au loc la două zile după alegerile parlamentare în care partidul pro-european de guvernământ PAS a cîștigat peste 50% din voturi.

Partidele pro-ruse au pierdut alegerile, iar liderul Igor Dodon a organizat luni un miting de protest la care au participat doar câteva sute de persoane.

Dodon însuși a stat la miting doar 28 de minute.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.