Noi percheziții în Republica Molova împotriva rețelei Șor finanțată de Rusia

Polițiștii și procurorii din Republica Moldova fac marți dimineață percheziții într-un dosar de finanțare a ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, transmite Ziarul de Gardă.

Sursele PulsMedia.MD susțin că acțiunile de urmărire penală l-ar viza pe jurnalistul Gabriel Călin, președinte al Partidului Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova.

Totodată, unele acțiuni de urmărire penală ar viza și formațiunea politică „Moldova Mare”, condusă de Victoria Furtună, arată publicația citată.

Ambele partide au legături cu rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, instrumentul principal prin care Rusia încearcă să influențeze scena politică din Republica Moldova.

Perchezițiile au loc la două zile după alegerile parlamentare în care partidul pro-european de guvernământ PAS a cîștigat peste 50% din voturi.

Partidele pro-ruse au pierdut alegerile, iar liderul Igor Dodon a organizat luni un miting de protest la care au participat doar câteva sute de persoane.

Dodon însuși a stat la miting doar 28 de minute.