Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă CCR va respinge proiectele de reformă: Deloc. Se întâmplă ca ceea ce tu crezi că e legal să nu fie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dana fost chestionat în emisiune la Digi24 dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în cazul în care Curtea Constituțională va declara reformele neconstituționale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Deloc. Eu am făcut 4-5 sesizări la CCR, una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. E democrație. Dreptul nu e chiar matematică”, a răspuns Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că a existat bună credință în a formula texte de lege constituționale, dar „se întâmplă în viață, în știința juridică, ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie”.

Reamintim că premierul Bolojan a spus în mai multe rânduri că renunță la mandat dacă nu va putea să implementeze reformele.