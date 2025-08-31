Nicuşor Dan spune că România va acorda asistenţă Republicii Moldova în special pe securitate cibernetică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

România va acorda asistenţă Republicii Moldova în special pe securitate cibernetică, însă nu va interfera în alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie, a declarat, duminică, la Chişinău, preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit preşedintelui, România nu se va implica în campania electorală şi nu va influenţa intenţia de vot a alegătorilor moldoveni, pentru că este un stat democratic.

„România este un stat democratic şi nu va interfera în aceste alegeri. Pe de o parte, în ceea ce priveşte intenţia de vot, campania electorală, România nu va face absolut nimic, pentru că e un stat democratic. În ceea ce priveşte interferenţa rusă, da, România, alături de partenerii occidentali, va acorda asistenţă Republicii Moldova în special pe securitate cibernetică, unde vedem că este un atac de luni sau chiar de ani de zile”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.