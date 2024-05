Nicuşor Dan: În campania din 2020 nu am spus că rezolvăm pe loc problema termoficării, ci promit că îmbunătăţim, ceea ce am făcut / Iarna asta am avut o medie de 99% de funcţionare în parametri, adică dacă un apartament nu avea, 99 aveau

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că în campania din 2020 nu a spus că va rezolva pe loc problema termoficării, ci a promis că va îmbunătăţi lucrurile, ceea ce a făcut. El a precizat că iarna asta a fost o medie de 99% de funcţionare în parametri, adică în momentul în care un apartament nu avea căldură, 99 aveau, menţionând că este mult mai mult decât se întâmpla în iernile trecute. ” O să fie tot mai bine”, dă asigurări edilul. În ceea ce priveşte problema traficuui din Bucureşti, el afirmă: ”N-am rezolvat-o, dar nici n-am mers în mai rău”, informează News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat ce mesaj are pentru cetăţenii cărora în 2020 le-a promis apă caldă şi nu au aşa ceva.

„Eu nu am făcut această promisiune”, a replicat primarul Capitalei.

Reamindu-i-se de un afiş din campania electorală de acum patru ani care spunea că de a doua zi bucureştenii vor avea apă caldă, Nicuşor Dan a replicat: „L-am văzut. Nu m-au consultat colegii din campanie de la USR. Şi eu, în schimb, în campania din 2020, am spus pentru că era uşor să promit, dar n-am făcut-o şi am spus nu promit că rezolvăm pe loc că nu se poate însă promit că îmbunătăţim ceea ce am făcut”, a declarat Nicuşor Dan.

El a explicat şi ce înseamnă că a ”îmbunătăţit”: „Dacă luăm gradul de satisfacţie, de exemplu, iarna asta am avut o medie de 99% de funcţionare în parametri. Adică în momentul în care un apartament nu avea, 99 aveau, mult mai mult decât în iernile trecute. Dacă luăm în alt indicator, ăsta e cel mai relevant indicator, câtă apă pierzi în pământ. Gabriela Firea a luat o cantitate şi a mărit-o cu vreo 40 – 50% şi noi am reuşit să o scădem cu 20%. N-am scăzut-o cu 40-50% să ne întoarcem la cantitatea din 2016, dar măcar suntem în direcţia bună. Am schimbat 110 kilometri în trei ani, mai mult decât ei în 12 ani. Am propus 50 pe an şi doar în 2023 am reuşit să ajungem la 50 pe an!”

„Anul ăsta o să avem 70, sunt convins, pentru că avem în momentul ăsta 15 şantiere mari”, a adăugat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte rezolvarea problemei termoficării până la finalul celui de al doilea mandat, în cazul în care va fi reales, edilul a dat asigurări că ” o să fie tot mai bine”.

„Suntem cam la…, vorbim doar de reţeaua principală, că acolo sunt marile avarii, suntem la 200 şi un pic din 1000 schimbaţi, dar la sfârşitul mandatului următor o să fim la 500 din 1000 şi asta înseamnă că cei 500 sunt bineînţeles aleşi acolo unde ştim că sunt cele mai multe avarii, ceea ce înseamnă că nu o să mai fie o problemă apa caldă şi căldura. O să fie tot mai bine. Şi, din nou, o chestiune relevantă este că în toate sondajele de până anul trecut, apa caldă şi căldura era pe primul loc, acum e pe trei sau patru”, a mai transmis Nicuşor Dan.

El a precizat că problema traficului se află pe primul loc în nemulţumire bucureştenilor. Nicuşor Dan a precizat că nu a rezolvat această chestiune, dar ea nici nu a fost înrăutăţită.

„N-am rezolvat-o, dar nici n-am mers în mai rău. Pentru că sursa traficului e dezvoltarea imobiliară. Şi aveam toate perspectivele să mergem în mai rău.(…) Se construiesc blocuri care sunt foarte dense şi oamenii au dificultăţi să iasă cu maşina chiar dintre străzile pe care stau ei şi după aceea se aglomerează bulevardele în care ies, se construiesc ansambluri de blocuri care n-au şcoli şi grădiniţe şi atunci părinţii se urcă în maşină să-şi ducă copiii la şcoală şi la grădiniţă, că nu o să-i ţină acasă. Şi în felul ăsta s-a dezechilibrat timp de 20 de ani oraşul şi nu există baghetă magică să rezolvi. Un lucru bun pe care l-am făcut a fost să oprim asta, al doilea, cât am putut, că au mai scăpat pe la sectoare, al doilea lucru bun pe care l-am făcut, dar care n-a rezolvat pentru noi decât parţial problema, a fost să îmbunătăţim transportul public. Şi aici din nou avem un indicator care e foarte clar, avem 40% mai mulţi bucureşteni care folosesc transportul public”, a mai declarat Nicuşor Dan.