Nicușor Dan, după ce AUR a cerut Guvernului să nu contracteze creditele pentru Apărare prin programul SAFE: Este pur, pur populism / De ce îți pui paratrăsnet pe casă? Ca să nu-ți ia casa foc

Președintele Nicușor Dan a calificat drept “populism pur” cererea partidului extremist AUR ca Guvernul să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanțării industriei de Apărare.

“Este pur pur populist. De ce îți pui paratrăsnet pe casă? Ca să nu-ți ia casa foc. De ce ieși cu umbrela când plouă? Ca să nu te plouă. De ce dai bani la armată, ca să descurajeze pe unul care vrea să te atace”, a afirmat președintele, întrebat, la B1 TV, cum comentează solicitarea AUR.

“Adică noi stăm așa, nu facem nimic, și nimeni nu are nimic cu noi, cam ăsta e mesajul AUR”, dar, dacă cineva te atacă, “toți ceilalți trebuie să ne apere pe noi”, a comentat el.

În plus, a subliniat șeful statului, o parte din aceste credite vor fi folosite și pentru infrastructură, respectiv dezvoltarea portului Constanța, “foarte important dacă se termină războiul din Ucraina și începe reconstrucția”, dar și pentru finalizarea a două capete de autostradă.

Alianţa pentru Unirea Românilor a cerut ieri Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, destinate finanţării pentru achiziţia de armament, în absenţa dezbaterii publice şi a avizului Parlamentului, anunţă senatorul Petrişor Peiu, transmite News.ro.