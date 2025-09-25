G4Media.ro
Nicușor Dan despre numirile la SRI și SIE: La momentul potrivit va…

Sursa Foto: Facebook/ SRI

Nicușor Dan despre numirile la SRI și SIE: La momentul potrivit va exista o discuție între mine și partidele din coaliție. Trebuie să prevenim excesele și interferențele, iar pentru asta garanția e un director civil

Președintele României Nicușor Dan a fost chestionat, în emisiune la Digi24, dacă  Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca vor fi numiți la SRI, respectiv SIE, și când anume va face numirile.  „La momentul oportun, pentru că e un dialog între președinte și partidele din coaliție, precum și între partidele din coaliție, ele între ele. Când această discuție nu se va suprapune cu alte discuții importante, o vom tranșa”, a răspuns Nicușor Dan.

La insistențele moderatorului, dacă acestea sunt numele pentru SRI și SIE, Nicușor Dan s-a limitat să repete că va exista o discuție „la momentul potrivit”, cu partidele din coaliție. „Mai mult nu pot spune”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a atras atenția că de-a lungul timpului SRI a avut „o influență în viața noastră publică, economică și politică” și că persoana care va conduce „va avea o putere” și că de aceea este necesar să fie numit un director „civil”, apolitic:„Trebuie să facem astfel încât partea operativă să nu fie zdruncinată. Pe de altă parte, să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpul și interferențele să dispară și pentru asta garanția e un director civil”.

