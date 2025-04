Nicuşor Dan, despre Matei Păun: Este aşa, o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament / Îl mai consult pe chestiuni de genul ”Cu cine crezi că ar trebui să facem un sondaj de opinie”

Primarul Capitalei Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a afirmat despre omul de afaceri Matei Păun că este o mitologie formată în jurul acestuia fără niciun fel de fundament. El a precizat că acesta nu este implicat în campania sa prezidenţială, dar îl mai consultă pe chestiuni de genul cu cine ar trebui să facă un sondaj de opinie. Nicuşor Dan a explicat că Matei Păun nu a avut afaceri personale în spaţiul ex-sovietic, ci a fost angajatul unei firme occidentale care a lucrat în zona respectivă, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă este prieten cu Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA la Bucureşti.

”L-am cunoscut, eu eram primar şi dumnealui era ambasadorul Statelor Unite în România. L-am cunoscut la nişte evenimente oficiale şi am rămas în contact şi am mai schimbat informaţii, intuiţii, impresii despre ce se întâmplă în România. E o persoană foarte serioasă. Asta e relaţia mea cu domnul Zuckerman”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă rezonează cu ideile politice ale fostului ambasador.

”Domnia sa vine din zona republicană a administraţiei americane, este o persoană care a promovat o viziune foarte realistă şi corectă asupra României. Sunt convins că a făcut asta, din discuţiile pe care le-am avut în toate momentele alea în care cel mai tensionat fiind cu anularea alegerilor, el a prezentat în zona americană o perspectivă foarte realistă şi corectă despre România. Şi asta trebuie apreciat”, a explicat primarul Capitalei.

Întrebat dacă îl va lua consilier prezidenţial, Nicuşor Dan a răspuns: ”Nu mi-am pus problema asta, dar e o persoană cu care îmi face tot timpul plăcere să discut”.

Nicuşor Dan a fost întrebat şi despre relaţia pe care o are cu Matei Păun.

”Există Republica Moldova şi acolo aproape un milion de cetăţeni români în Republica Moldova şi acolo e o luptă pe viaţă şi pe moarte între direcţia europeană occidentală şi direcţia rusă. Şi am avut nişte alegeri foarte importante la Primăria Chişinău în care premierul României, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit, l-a susţinut pe domnul Ceban, pro-rus. Eu am fost contactat de domnul Ceban, nu m vrut să mă întâlnesc, m-am întâlnit cu candidatul pro-occidental, cu domnul Carp. Asta vreau eu să subliniez, de câte ori am fost eu întrebat de Matei Păun, de câte ori a fost întrebat domnul Ciolacu de întâlnirile şi susţinerea domnului Ceban”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă apropierea de Matei Păun îi poate afecta campania prezidenţială.

”Am spus că era într-un cerc de prieteni, adică nu mă duceam eu cu familia mea şi el cu familia lui. Eram într-un cer de prieteni şi ne întâlneam în mediul acela. (…) Este aşa o mitologie care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Adică eu sunt un om în spaţiul public care a luat decizii, care sunt toate cunoscute, am avut un război, am avut refugiaţi ucraineni în România, am avut nişte declaraţii publice faţă de acest război care sunt absolut, absolut clare în direcţia occidentală”, a precizat primarul Capitalei.

El a adăugat că Matei Păun a condus campania sa.

”Spun doar ce am spus de mai multe ori în mai multe ocazii că este cineva care a condus campania mea şi a USB-ului şi a USR-ului 2016 şi care are o expertiză pe campanii şi pe care cu anumite ocazii îl consult pe chestiuni de genul cu cine ai face un sondaj, lucrurile astea absolut logistice”, a subliniat Nicuşor Dan

El a negat că Matei Păun ar fi implicat în campania sa pentru alegerile prezidenţiale, dar a adăugat: ”L-am sunat de câteva ori să întreb nişte chestiuni exact de tipul ăsta, cu cine crezi că ar trebui să facem un sondaj?”

Nicuşor Dan a afirmat că Matei Păun nu a făcut afaceri în nume personal în spaţiul ex-sovietic.

”Afacerile sale, din ce mi-a spus el, dacă dumneavoastră aveţi proba contrară, mi-a spus că nu a făcut afaceri în nume personal, ci doar că a fost angajatul unei firme occidentale care a lucrat în spaţiu ex-sovietic în anii 90”, a afirmat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan nu crede că povestea cu Matei Păun ar putea schimba soarta alegerilor prezidenţiale.

”E ceva ce se rostogoleşte de când am intrat eu în politică, adică din 2016 de când a apărut subiectul ăsta”, a argumentat el.