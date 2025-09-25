Nicușor Dan: Coaliția de guvernare merge înainte. Evident că sunt și tensiuni, dar în spațiul public pare că sunt mult mai mari

Președintele României, Nicușor Dan, a spus joi seara în emisiune la Digi24, că actuala coaliție de guvernare merge înainte, și că tensiunile dintre liderii partidelor nu ar fi atât de mari, în realitate, față de cum sunt prezentate în spațiul public.

„Trec și eu zilnic prin secretariat…acolo e un tv deschis, și văd și eu mereu știrile care circulă (…) Multe lucruri care ajung pe surse sunt adevărate, dar la fel de multe sunt neadevărate. Pe scurt, există și tensiuni, dar în spațiul public pare că sunt mult mai mari” a comentat Nicușor Dan.

Chestionat dacă social-democrații și liberalii au îngropat securea, Nicușor Dan a spus că a asistat la mai multe discuții ale liderilor de coaliție și că în principiu oamenii de la masă sunt „rezonabili și de bună credință”. El a subliniat că „una peste alta, coaliția merge înainte”. „(…) E poate mai dificil pentru că fiecare din partidele astea au un alt electorat cu alte așteptări și uneori ca să găsești calea de mijloc e destul de greu. Dar, una peste alta aceata coaliție merge înainte”, a spus Nicușor Dan.

El a mai fost chestionat dacă disputele interne din PSD – respectiv neînțelegerile social-democraților privind organizarea Congresului pentru desemnarea unei noi conduceri – ar putea afecta coaliția de guvernare. Nicușor Dan a răspuns că indiferent de miză, congresul nu afectează coaliția: „Poate (congresul PSD -n.red) are impact de 5%? PSD e un partid mare, cu mulți primari, 1700, are structuri…sunt direct interesați…”

Nicușor Dan mai spune că deși a avut dispute cu PSD, „acest partid nu este un partid care să se avânte într-o aventură”, punctând că PSD nu va intra niciodată într-o coaliție cu AUR.