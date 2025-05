Nicușor Dan: ”Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi”

Nicușor Dan, candidat independent, a votat duminică la alegerile prezidențiale în jurul orei 8.30. El s-a adresat publicului din clasa muncitoare și a spus că ”am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi”.El a votat împreună cu partenera sa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară cu oameni capabili și aici și în diasporă. Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate.

Nicușor Dan le-a mulțumit și românilor din străinătate.

”Mulțumesc diaspora care a votat în număr mare, mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze”, a spus primarul general al Capitalei.