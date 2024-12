Nicușor Dan: Am făcut un sondaj care a arătat că există un nivel de încredere și un nivel de așteptare pentru persoana mea / Nu văd riscuri pentru mine / E important ca chestiunea anulării alegerilor să fie lămurită până la prezidențiale / Ce răspunde despre varianta Ciolacu premier al coaliției

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat marți seara, la Digi24, că înainte de a-și anunța intenția de a candida la Președinție a făcut un sondaj care a arătat că există un nivel de încredere și un nivel de așteptare pentru persoana sa.

„Eu am venit și am propus public o candidatură și așteptarea, speranța ca partidele proocidentale sau o parte dintre ele să mă susțină. Ăsta e proiectul pe care l-am propus societății. Mai departe sunt scenarii. (…) E momentul să fie luată această candidatură ca atare. Din momentul în care am făcut acest anunț, vreau să candidez”, a afirmat Nicușor Dan.

El a spus că USR are avantajul de a fi avut candidatul din turul doi și e normal să folosească acest lucru în negocieri. „Alegerile vor fi peste 3, 5 sau 6 luni. În timpul ăsta vor mai fi foarte multe discuții, ne vom uita toți la sondaje, ce tip de președinte își doresc românii”, a adăugat Dan.

El a susținut că, în urma analizei pe care a făcut-o, au rezultat niște atribute care îl califică pentru postura asta.

„Am făcut un sondaj, dar teoria sociologică spune că nu faci sondaje pe emoții. Noi am făcut un sondaj care să măsoare un nivel de încredere. Sondajul mi-a spus că există un nivel de încredere pentru persoana mea și un nivel de așteptare pentru persoana mea”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă nu crede că riscă cu această candidatură, el a replicat: „Eu nu văd riscuri. Ce risc? Al imaginii mele personale? (…) Nu cred că e vreo suspiciune la persoana mea că fac asta pentru cine știe ce folos”.

Nicușor Dan a subliniat că este important ca chestiunea anulării alegerilor să fie lămurită până la prezidențiale .

„Faptul că noi ca societate am anulat alegerile a fost un eșec al AEP, al serviciilor. E important ca chestiunea anulării alegerilor să fie lămurită. Aceasta trebuie să fie lămurită înainte de organiza alegerile. (…) Cine a greșit trebuie să plătească și de la servicii, și de la instituțiile civile. Nu cred că e admisibil ca domnul Greblă să continue să conducă AEP. (…)

A fost un eșec, cine a greșit trebuie să plătească pentru că a fost vorba de reputația internațională a României, instituții au greșit, cei care au greșit din cadrul instituțiilor trebuie să plătească, însă mai important, cu aceste instituții, să știm imaginea de ansamblu”, a subliniat Nicușor Dan.

El a menționat că mulți oameni l-au votat pe Călin Georgescu, voiau să îl voteze și în turul doi și acești oameni sunt „confuzați” și trebuie să le explice ce s-a întâmplat.

Întrebat dacă crede că Marcel Ciolacu ar putea fi premierul coaliției prooccidentale, Nicușor Dan nu a dat un răspuns tranșant.

„E complicat de spus din afară. suntem într-un moment dificil și economic și geostrategic. (…)

Imperativul e ca noi să avem stabilitate și atunci sunt multe chestiuni personale, cine se înțelege cu cine, ce pretenții are un anumit partid… e greu să spui din afară. Imperativul e ca coaliția să dea un proiect care să dureze câțiva ani”, a răspuns Nicușor Dan.