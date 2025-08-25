Artere închise în București pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată / Ce rute sunt afectate și ce alternative există

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat că de marţi, de la ora 10:00, şi până sâmbătă vor fi amenajate toate trecerile la nivel cu calea ferată adiacente străzii Liniei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor, de marţi dimineaţa, de la ora 10:00, următoarele artere rutiere se vor închide:

*** str. Liniei de la intersecţia cu str. Lujerului (în proximitatea Parcului Liniei 3) până la Parcul Liniei 1 (str. Lujerului) şi str. Lujerului dinspre bd. Timişoara până la intersecţia cu str. Liniei, acces Parc Liniei 1;

*** intrările şi ieşirile în/din parcarea centrului comercial Plaza România de pe str. Lujerului se vor bloca, iar ca alternative se vor putea folosi cele de pe bd. Timişoara, Intrarea Silistraru şi str. Ion Vieru;

Ruta pentru vehiculele care vin dinspre bd. Iuliu Maniu către parcarea mall-ului Plaza România va fi: str. Lujerului – bd. Timişoara – Intrarea Silistraru – str. Ion Vieru.

Traseul vehiculelor care vor ieşi din parcarea mall-ului Plaza România va fi: alei interioare mall – Intrarea Silistraru – bd. Timişoara sau alei interioare – bd. Timişoara.

Traseul vehiculelor care circulă către bd. Iuliu Maniu va fi: Pasaj Lujerului – Calea Apeductului – str. Fabricii – Aleea Cetăţuia – bd. Iuliu Maniu sau bd. Timişoara – str. Leaota – str. Răsăritului – bd. Iuliu Maniu.

Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de vehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă şi să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare.