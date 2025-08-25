G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Netanyahu vorbește despre un ”accident tragic” cu referire la moartea a cinci…

jurnalisti pe teren, reporteri teren razboi, jurnalisti razboi, presa, press
Photo 102634464 © Couperfield | Dreamstime.com

Netanyahu vorbește despre un ”accident tragic” cu referire la moartea a cinci jurnaliști într-un atac israelian asupra unui spital și anunță o anchetă amănunțită: ”Israelul regretă profund”

Articole25 Aug 0 comentarii

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un „accident tragic” după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai mulţi lucrau pentru instituţii media internaţionale, în atacurilor israeliene asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza, soldate cu un total de 20 de morţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Israelul regretă profund accidentul tragic de astăzi de la spitalul Nasser” din Khan Yunis, a transmis Netanyahu, citat într-un comunicat în limba engleză, dând asigurări că „Israelul apreciază munca jurnaliştilor, precum şi a personalului medical şi a tuturor civililor”.

„Autorităţile militare desfăşoară o anchetă amănunţită. Războiul nostru este împotriva teroriştilor Hamas. Obiectivele noastre legitime sunt să învingem Hamas şi să ne aducem ostaticii acasă”, a adăugat prim-ministrul israelian.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.