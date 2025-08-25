Netanyahu vorbește despre un ”accident tragic” cu referire la moartea a cinci jurnaliști într-un atac israelian asupra unui spital și anunță o anchetă amănunțită: ”Israelul regretă profund”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un „accident tragic” după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai mulţi lucrau pentru instituţii media internaţionale, în atacurilor israeliene asupra unui spital din sudul Fâşiei Gaza, soldate cu un total de 20 de morţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Israelul regretă profund accidentul tragic de astăzi de la spitalul Nasser” din Khan Yunis, a transmis Netanyahu, citat într-un comunicat în limba engleză, dând asigurări că „Israelul apreciază munca jurnaliştilor, precum şi a personalului medical şi a tuturor civililor”.

„Autorităţile militare desfăşoară o anchetă amănunţită. Războiul nostru este împotriva teroriştilor Hamas. Obiectivele noastre legitime sunt să învingem Hamas şi să ne aducem ostaticii acasă”, a adăugat prim-ministrul israelian.