Netanyahu a respins vizita surpriză a președintelui Macron în Israel din cauza eforturilor acestuia de a înființa un stat palestinian

Președintele francez a dorit să viziteze Israelul, dar premierul i-a cerut să renunțe la planurile de a recunoaște un stat palestinian, transmite ynetnews.com. Disputa a ajuns și pe rețelele sociale, unde ministrul de Externe Sa’ar l-a numit pe Macron „rupt de realitatea de pe teren după 7 octombrie”, acuzându-l de ingerință.

Președintele francez Emmanuel Macron a explorat posibilitatea de a face o vizită surpriză în Israel săptămâna trecută, înainte de Adunarea Generală a ONU, unde Franța intenționează să recunoască un stat palestinian — dar prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins ideea și a impus o condiție, a relatat miercuri postul public de televiziune din Israel, Kan 11.

Potrivit fostului deputat francez Meyer Habib, Netanyahu i-ar fi transmis că Macron va fi binevenit în Israel doar dacă își retrage planul de a recunoaște Palestina. Macron, însă, s-a ținut tare și ar fi refuzat cererea Israelului.