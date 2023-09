NASA a recuperat o „comoară”, cel mai mare eşantion de asteroid colectat vreodată / Cercetătorul șef al misiunii: „Am izbucnit în lacrimi”

La şapte ani de la decolare, sonda Osiris-Rex şi-a îndeplinit misiunea: să livreze omenirii o „comoară”, cel mai mare eşantion de asteroid colectat vreodată în spaţiu şi primul de către NASA, informează luni AFP, citată de Agerpres.

Capsula care conţinea eşantionul, prelevat în 2020 de pe asteroidul Bennu, a aterizat duminică în deşertul Utah din Statele Unite, la capătul unei coborâri finale vertiginoase prin atmosfera terestră, începute la 44.000 km/h.

Coborârea, observată de senzorii militari, urma să fie frânată de două paraşute succesive. NASA nu a confirmat dacă prima a funcţionat, însă cea de-a doua a acţionat bine, permiţând o aterizare uşoară.

„Am auzit ‘paraşuta principală desfăşurată’, iar eu am izbucnit în lacrimi”, a povestit Dante Lauretta, cercetătorul-şef al misiunii, în cadrul unei conferinţe de presă. „Acela a fost momentul în care am ştiut că am reuşit întoarcerea acasă”, a adăugat el.

Eşantionul conţine aproximativ 250 de grame de materie, potrivit estimărilor agenţiei spaţiale americane – mult mai mult decât precedentele două eşantioane de asteroid aduse de misiunile japoneze.

Analiza lui Bennu ar trebui să ofere o mai bună înţelegere a formării sistemului solar şi a modului în care Pământul a devenit locuibil.

După aterizare, o echipă a analizat mai întâi capsula la sol pentru a-i verifica starea. Nu s-a constatat nicio deteriorare.

Cu aproximativ patru ore înainte de aterizare, sonda Osiris-Rex eliberase capsula care conţinea eşantionul, la peste 100.000 km de Pământ. Sonda a pornit apoi către un alt asteroid.

Luni, eşantionul va fi transportat cu avionul la Centrul Spaţial Johnson din Houston, Texas.

NASA plănuieşte o conferinţă de presă pe 11 octombrie pentru a dezvălui primele rezultate.

Cea mai mare parte a eşantionului va fi păstrată pentru a fi studiată de generaţiile viitoare. Circa un sfert va fi folosit imediat pentru experimente, iar o mică parte va fi împărţită cu Japonia şi Canada.