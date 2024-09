Naomi Osaka şi Patrick Mouratoglou şi-au oficializat colaborarea

Japoneza Naomi Osaka a anunţat, după victoria obţinută în primul tur al turneului de la Beijing, că a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou, relatează AFP, preluată de News.ro.

Naomi Osaka, locul 73 mondial, a învins-o pe italianca Lucia Bronzetti, locul 77 mondial, scor 6-3, 6-2, în primul tur al turneului Masters 1000 de la Beijing, avându-l în lojă pe Patrick Mouratoglou.

Jucătoarea japoneză a oficializat începutul relaţiei lor profesionale în cadrul unei conferinţe de presă: „Da, îl numesc antrenorul meu”, a răspuns ea la o întrebare în cadrul conferinţei de presă. „Nu ştiam că există atât de mult interes în loja mea, dar da, el este antrenorul meu în acest moment. Încerc să nu mă implic în colaborări pe termen scurt. Încerc să mă gândesc la asta ca la un angajament pe termen lung. Îmi place felul în care antrenează. Cred că va fi foarte interesant”.

Fosta câştigătoare a US Open a ţinut să aducă un omagiu fostului său antrenor belgian Wim Fissette: „Wim este unul dintre oamenii mei preferaţi, unul dintre antrenorii mei preferaţi. Nu a fost nimic personal. Nu s-a întâmplat nimic special. Am simţit doar că am nevoie de o schimbare. Este păcat, pentru că am vrut să ridic trofee cu el. Dar sunt într-o etapă a vieţii mele în care nu vreau să am regrete. Iar Patrick părea să fie persoana care avea informaţiile pe care aveam nevoie să le învăţ”.