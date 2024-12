Muzica veche are o viață nouă pe Tiktok/ Piese din anii 70 sau 80 cu sute de mii de postări

Trendurile anului în materie de muzică pe Tiktok arată că, în ciuda faptului că artiștii mai noi au avut momente virale, utilizatorii aplicației au apreciat, de asemenea, melodii de școală veche, inclusiv Bronski Beat sau Sade, scrie The Guardian.

Pe platforma de social media preferată de adolescenți, TikTok, a prins rădăcini o tendință muzicală cu tonuri sepia. În ciuda faptului că au la dispoziție o cantitate nesfârșită de muzică pe care să o asocieze videoclipurilor lor scurte, utilizatorii TikTok au apelat la cataloagele vechi ale artiștilor de odinioară, inclusiv Bronski Beat și Sade, pentru coloana sonoră a postărilor lor.

Anul acesta s-a înregistrat un nou record în ceea ce privește utilizarea pieselor vechi în postările britanice de pe TikTok, 19 din cele 50 de piese de top din acest an fiind melodii mai vechi de cinci ani. Este cea mai mare proporție de când TikTok a început să monitorizeze această tendință în 2021, când doar 8 din cele 50 de piese erau din cataloage vechi.

Tendința este, de asemenea, globală, 20 din primele 50 de piese la nivel mondial provenind din cataloage anterioare, în frunte cu succesul anilor ’80 Forever Young al formației germane de synth-pop Alphaville.

Cel mai mare hit din Regatul Unit este Champagne Coast al artistului britanic Devonté Hynes, înregistrat sub numele Blood Orange și lansat în 2011, care a fost folosit în 1,1 milioane de postări TikTok în acest an și, ca urmare, a ajuns pe locul 16 în topurile din Regatul Unit.

Toyin Mustapha, șeful parteneriatelor muzicale ale TikTok pentru Regatul Unit și Irlanda, a declarat că platforma a creat „condiții de concurență echitabile” pentru actele muzicale.

„Piesele mai vechi și noile lansări primesc aceeași atenție din partea comunității TikTok și oferă artiștilor șansa de a găsi un public în orice etapă a carierei lor”, a spus el. „A democratizat cu adevărat muzica”.

Șase dintre primele zece melodii din catalog au fost lansate în secolul trecut. Printre acestea se numără Come and Get Your Love, un hit din 1974 al trupei rock americane Redbone, imnul Smalltown Boy din 1984 al trupei Bronski Beat și Kiss of Life a lui Sade.

Popularitatea pieselor Forever Young și Smalltown Boy a fost determinată de provocări – un conținut de bază pe TikTok – melodia Bronski Beat fiind folosită ca coloană sonoră pentru a le cere părinților să danseze ca în anii ’80, iar hit-ul Alphaville a apărut într-o provocare cu sticla de apă. Champagne Coast s-a dovedit populară ca acompaniament pentru conținuturi „izbitoare din punct de vedere vizual”, cum ar fi prezentările de fotografii, precum și poveștile despre relații.

„Fiecare melodie are propria sa tendință unică”, a declarat Mustapha.

De această tendință au beneficiat și piesele mai obscure. Unul dintre cele mai populare cântece clasice pentru utilizatorii britanici de TikTok în acest an este un cântec de pe partea B a trupei americane Pavement, numit Harness Your Hopes, care a fost folosit în 220 000 de postări.

TikTok este, de asemenea, o putere în muzica actuală și joacă un rol esențial într-o industrie transformată de streaming și social media. Platforma a contribuit la succesul lui Brat, albumul de succes al cântăreței britanice Charli xcx care, la un moment dat în acest an, a fost chiar cooptat de candidatul la președinția SUA Kamala Harris.

Cu toate acestea, rolul său în industria muzicală din SUA este amenințat, platforma având termen până la 19 ianuarie pentru a fi vândută de societatea-mamă chineză sau pentru a fi interzisă pe cea mai mare piață a sa. TikTok contestă ordinul de vânzare.

Topul pieselor vechi pe Tiktok, în Marea Britanie:

1. Blood Orange – Champagne Coast [2011]: 1,1 milioane de posturi

2. Alphaville – Forever Young [1984]: 458.000 de postări

3. Redbone – Come and Get Your Love [1974]: 386,000 postări

4. Tom Odell – Another Love [2012]: 238.000 de postări

5. Pavement – Harness Your Hopes [1999]: 219.000 de mesaje

6. Natasha Bedingfield – Unwritten [2004]: 207.000 de mesaje

7. Christina Aguilera – Genie in a Bottle [1999]: 207.000 de mesaje

8. Sade – Kiss of Life [1993]: 194,000 postări

9. Sophie Ellis Bextor – Murder on the Dancefloor [2001]: 191.000 de postări

10. The Fray – Look After You [2005]: 188.000 de postări

Această piesă a trupei americane a inspirat o mulțime de cover-uri pe TikTok.