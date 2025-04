Mutare spectaculoasă în WTA: Elena Rybakina l-a angajat pe un fost preparator fizic al lui Djokovic

Elena Rybakina și-a completat stafful tehnic înainte de turneele importante ale sezonului de zgură din WTA, fosta campioană de la Wimbledon angajându-l pe Aldo Chiari pe postul de preparator fizic.

Italianul în vârstă de 49 de ani este originar din Napoli și este specializat în biomecanică. Are un CV important, el lucrând de-a lungul timpului cu nume mari precum Novak Djokovic (recordmanul titlurilor de Grand Slam) și Jannik Sinner (actualul lider ATP).

Decizia luată vine într-un moment delicat pentru Rybakina, care traversează o perioadă complicată, marcată de zvonuri și controverse legate de antrenorul Stefano Vukov, aflat în prezent sub suspendare WTA.

După plecarea lui Goran Ivanisevic din echipa sa, și fostul preparator fizic, Azuz Simcich, a demisionat, tensiunea fiind una care domnește în loja Elenei.

Pe lângă Djokovic și Sinner, Aldo Chiari a mai colaborat cu echipe de fotbal precum Torino, Genoa și Bari. De asemenea, Chiari are experiență și în baschet și scrimă.

Tehnicile sale avansate, bazate pe analiza biomecanică și pe măsurători precise, promit să aducă un plus semnificativ în jocul Elenei Rybakina.

Rybakina îl va avea alături în lojă pe Aldo Chiari la turnee importante precum Madrid, Roma, Roland Garros sau Wimbledon.

Elena s-a aflat cel mai sus în ierarhia WTA pe locul 3, în vara lui 2023, în data de 12 iunie. Are opt titluri câștigate în circuitul mondial, unul dintre acestea fiind de Grand Slam: Wimbledon 2022.

A adunat doar din premiile din tenis suma de $16,884,088, are 348 de victorii și 150 de înfrângeri. În prezent să găsește pe locul 10 în ierarhia mondială.

Elena Rybakina training for the clay season with her new strength and conditioning coach, Aldo Chiari.

She's coming.

