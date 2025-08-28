VIDEO Moscova anunţă scufundarea, într-un atac cu o dronă navală, a navei ucrainene de recunoaştere Simferopol, la gurile Dunării. Marina ucraineană confirmă un atac, soldat cu un mort, răniţi şi dispăruţi şi încearcă să-l minimalizeze

Nava ucraineană de recunoaștere Simferopol a fost distrusă de bărci fără pilot la gura Dunării. Bărci de tip dronă au fost utilizate și în timpul exercițiilor Storm din iulie. Forțele armate ucrainene au recunoscut pierderea navei Simferopol, relatează AFP.

În urma atacului, o persoană a fost ucisă, iar mai multe persoane au fost rănite sau date dispărute, anunţă joi un purtător de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmîtro Pletenciuk.

Ministerul rus al Apărării anunţă, la rândul său, că această operaţiune a fost realizată la gurile Dunării, cu o dronă maritimă – o noutate în cazul forţelor ruse.

”Confirmăm atacul asupra navei care s-a soldat cu cel puţin un mort şi mai mulţi răniţi”, declară agenţiei ucrainene de presă Ukrinform, Dmîtro Pletenciuk.

”Majoritatea membrilor echipajului este în siguranţă. Căutări ale mai multor marinari militari continu”, a mai spus el.

Rusia a încercat să desfăşoare acest tip de atac în trecut, însă el rămâne ”rar”, declară AFP purtătorul de cuvânt.

Ucraina a reuşit, în ultimii ani, să ”gonească” Flota rusă din sud-vestul Mării Negre.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene nu dezvăluie locul, data acestui atac şi nici numele navei atacate. Ministerul rus al Apărării anunţă însă că este vorba despre ”Simferopol”, ”o navă ucraineană de recunoaştere de talie medie”.

Ministerul rus a difuzat însă imagini alb-negru pe care le prezintă ca fiind filmate în timpul atacului, în care apare un vaport explodând pe apă.