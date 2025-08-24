Moody’s a menţinut ratingul Austriei la Aa1, dar a schimbat perspectiva de la stabilă la negativă

Agenţia Moody’s a modificat vineri de la stabilă la negativă perspectiva Austriei, dar a menţinut ratingul datoriei la Aa1, constatând o deteriorare a solidităţii fiscale, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„Decizia noastră de a schimba perspectiva la negativă este determinată de posibilitatea unei deteriorări susţinute şi semnificative a solidităţii fiscale a Austriei, ceea ce ar reflecta o mai redusă eficienţă a politicii fiscale faţă de cea evaluată anterior”, explică Moody’s într-un comunicat.

Sursa citată face referire la programul de consolidare bugetară adoptat anul acesta de Guvernul austriac pentru reducerea deficitului, care în 2024 s-a situat la 4,7 % din PIB, şi reaminteşte că luna trecută Uniunea Europeană a deschis procedura de Deficit Excesiv.

Comparativ cu evaluarea anterioară, din februarie 2025, agenţia estimează că s-au înrăutăţit perspectivele fiscale şi macroeconomice ale ţării şi consideră posibilă o consolidare structurală mai slabă faţă de cea estimată.

Printre riscuri menţionează expunerea la politicile tarifare ale Statelor Unite ale Americii, al doilea partener comercial mai important al Austriei, care absoarbe 8,5 % din exporturile totale de bunuri, sau 3,4 % din PIB.

„Acum ne aşteptăm ca povara datoriei publice a Austriei să continue să crească, în prognoza noastră de bază pe termen mediu, ceea ce va face necesară o consolidare fiscală mai ambiţioasă pentru a stabiliza povara datoriei sau pentru a intra pe o traiectorie descendentă”, semnalează experţii agenţiei.

Aceştia preconizează că datoria publică va atinge un nivel maxim istoric de 88,4% din PIB în 2030 (de la 81,4% în 2024), şi avertizează că „atât costurile legate de îmbătrânirea populaţiei cât şi costurile cu dobânzile ar putea fi superioare celor estimate”.

În plus, „deşi Austria nu este membru NATO, s-ar putea confrunta cu o mai mare presiune din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru a creşte cheltuielile de Apărare mai mult decât planurile actuale”, adaugă experţii Moody’s.

Pe de altă parte, reafirmarea calificativului Aa1 -al doilea cel mai ridicat din grila Moody’s- reflectă „economia competitivă şi prosperă a ţării, alături de soliditatea instituţională şi de guvernanţă, şi capacitatea solidă de plată a datoriei”, factori care „continuă să sprijine profilul său de creditare”.

„Aceste puncte forte sunt contrabalansate de modesta creştere a PIB potenţial al Austriei, de datoria publică comparativ ridicată şi în creştere constantă, precum şi de moderata susceptibilitate la riscul evenimentelor geopolitice”, indică agenţia.

Moody’s estimează că economia Austriei, după doi ani de recesiune, va creşte cu numai 0,2% anul acesta şi va avea o recuperare moderată, de 1%, în 2026.

Înrăutăţirea perspectivei de către Moody’s agenţia are loc la puţine zile după ce Scope Ratings a avertizat în legătură cu o slăbire structurală a economiei şi finanţelor publice ale Austriei, în timp ce Fitch a scăzut deja, în iunie, ratingul ţării de la „AA+” la „‘AA”.