Monitorizarea pelicanilor creți din Deltă, îngreunată de restricțiile impuse de războiul din Ucraina / ”Două păsări au încetat să transmită date undeva, în partea de nord a deltei, pe teritoriul ucrainean. Nu putem să ştim ce s-a întâmplat acolo”

Restricţiile militare impuse în Delta Dunării pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina au afectat monitorizarea efectivelor de pelicani creţi din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, activitate desfăşurată în ultimii ani în cadrul proiectului „Pelican Way of Life”, finanţat de Uniunea Europeană, informează Agenția de presă Rador, care citează Agerpres.

Coordonatorul proiectului din partea Societăţii Ornitologice Române (SOR), Sebastian Bugariu, a declarat, că populaţia de pelicani creţi a fost influenţată „sever” de gripa aviară izbucnită în acelaşi an în care a fost declanşat războiul în Ucraina, 2022, organizaţia de protecţie a păsărilor dorind să evalueze în acelaşi timp impactul bolii virale asupra speciei protejate la nivel mondial.

„Vrem să vedem în ce măsură populaţia îşi revine după impactul unui asemenea virus. Din ce am observat până acum, populaţia s-a redresat destul de rapid şi efectivele au rămas relativ constante. Să vedem pe viitor ce se va întâmpla”, a afirmat reprezentantul SOR.

Proiectul „Pelican Way of Life” şi-a propus să îmbunătăţească habitatele folosite de pelicanii creţi în 27 de situri din România, Bulgaria, Grecia şi Ucraina, iar în acest scop, 24 de exemplare sunt echipate cu emiţătoare satelitare prin intermediul cărora se culeg date în timp real care sunt folosite ulterior pentru conservarea zonelor preferate de specia acvatică.

„O parte din aceste păsări din Delta Dunării echipate şi de noi, în zona lagunară, dar şi de colegii noştri din Bulgaria s-au deplasat spre nord, dincolo de Odesa, chiar până aproape de Crimeea. La ora actuală, două din aceste păsări au încetat să transmită date undeva, în partea de nord a deltei, pe teritoriul ucrainean şi, din păcate, nu putem să ştim ce s-a întâmplat acolo. Sunt în zone restricţionate”, a menţionat Sebastian Bugariu.

Reprezentantul SOR a amintit că, din cauza restricţiilor militare impuse pe fondul războiului din Ucraina, în primăvara acestui an, a obţinut foarte greu avize pentru utilizarea dronei în zonele cuibăritoare din Deltă, în condiţiile în care accesul cu barca în locurile respective este imposibil.

Proiectul „Pelican Way of Life” a început pe 1 septembrie 2019, are un buget total de peste 1,7 milioane de euro, se va încheia la finalul primului trimestru al anului viitor şi are ca obiectiv reducerea cauzelor mortalităţii înregistrate în rândul efectivelor de pelicani creţi, una din aceste cauze fiind liniile electrice din zonele acvatice.

„Una din acţiunile proiectului a fost să montăm dispozitive de semnalizare vizuală pe liniile electrice. Am montat astfel de dispozitive pe grindul Chituc, Delta Dunării, şi pe lacul Iezer, din Călăraşi. În total, am însumat aproximativ 7 kilometri şi am acoperit zonele critice unde au existat coliziuni în trecut”, a mai afirmat Sebastian Bugariu.

SOR a coordonat la finalul săptămânii trecute o acţiune de monitorizare a efectivelor de pelicani creţi din Deltă şi cursul inferior al Dunării, rezultatele preliminare urmând să fie făcute publice zilele acestea.

Delta Dunării este una dintre puţinele zone din Europa unde se întâlnesc ambele specii de pelicani, pelicanul comun şi pelicanul creţ. Potrivit Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dacă pelicanii comuni cuibăresc într-un efectiv impresionant, colonia de la Roşca – Buhaiova fiind din ce în ce mai extinsă în ultimii ani, numărând circa 19.000 de exemplare, în cazul pelicanilor creţi efectivul este mult mai mic, de circa 400 de perechi cuibăritoare, specia fiind periclitată la nivel mondial şi inclusă în categoria „Vulnerabil” pe Lista Roşie IUCN.

Cu o suprafaţă totală apreciată de 4.455 de kilometri pătraţi, Delta Dunării se regăseşte atât pe teritoriul României, cât şi pe cel al Ucrainei.