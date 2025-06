Un chirurg italian, medic-șef la un spital din Bologna, pleacă în concediu în fiecare an pentru a opera gratuit în țări sărace / În acest an este în Camerun / „Tratez oameni care nu au văzut niciodată un medic”

Medicul italian Cesare Faldini este cel mai premiat chirurg ortoped din lume în specialitatea sa, iar în fiecare an, în timpul concediului, merge în diferite țări pentru a trata pacienți care altfel nu ar avea niciodată acces la un doctor, relatează Corriere della Sera.

Director al Clinicii I Ortopedice de la Institutul Rizzoli din Bologna, profesor de ortopedie la Universitatea din Bologna, își petrece majoritatea vacanțelor pentru a-i ajuta pe alții.

„Venim primăvara și toamna și operăm 10 zile într-o țară în curs de dezvoltare. Ne luăm concediu împreună cu colegii, anesteziști, asistente, rezidenți pentru a colabora într-un spital, pe care l-am construit noi”, spune el.

El spune că a pornit să facă asta învățând de la tatăl său.

„El m-a forțat să învăț cum să încep spitale noi. Am început în Tanzania, într-unul fondat de frații franciscani, dar nu aveau medici. Cu tatăl meu am mers acolo și la început a trebuit, la propriu, să fim mai degrabă mecanici decât chirurgi, pentru ca totul să funcționeze.

De acolo, ne-am regăsit apoi în situații similare în diverse alte locuri. Iar când, în urmă cu câțiva ani, Institutul Rizzoli din Bologna a preluat o unitate confiscată Mafiei în Sicilia pentru a o transforma într-unul dintre detașamentele sale, m-au rugat pe mine, care la acea vreme eram doar un ajutor primar, să devin directorul acesteia, deoarece aveau nevoie de cineva care să fi început deja spitalele. Și în Sicilia am efectuat 8 000 de operații, evitând ca oamenii să fie nevoiți să călătorească până în Emilia pentru operații care se făceau doar la Rizzoli”.

A fost numit recent de American College of Surgeons drept chirurgul ortoped care a câștigat cele mai multe premii din lume în specialitatea lui.

„A fost o mare satisfacție, de fapt am avut 35 de premii în 10 ani pentru chirurgie inovatoare. Iar acest lucru are legătură, din nou, și cu voluntariatul, pentru că în țările în curs de dezvoltare structurile sunt evident mai slabe, ca să nu spun altfel, și, prin urmare, obligă oamenii să caute soluții inovatoare. Atât de mult încât tocmai datorită acestui impuls pentru inovare am fost numit profesor adjunct la Thomas Jefferson din Philadelphia, o altă mare realizare”, spune medicul.

Prin Ortopedici.org, organizația non-profit fondată în 1999 de Alessandro Faldini, tatăl lui Cesare, în peste 20 de ani de activitate s-au efectuat zeci de mii de vizite, dar mai ales peste 3.000 de intervenții chirurgicale.