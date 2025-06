Liderii partidelor extremiste AUR, POT și SOS s-au împotrivit noii legi care combate antisemitismul: Liberticid / Bagă oamenii la puşcărie pentru că s-au exprimat

Deputaţi de la partidele extremiste AUR, S.O.S. România şi POT au criticat miercuri în plen proiectul privind combaterea antisemitismului pe motiv că acesta ar împiedica libertatea de exprimare şi nu ar fi nevoie de el, în timp ce reprezentanţii PSD, PNL, USR şi UDMR au susţinut că actul normativ protejează împotriva pericolului extrem, transmite Agerpres.

Reacțiile politicienilor extremiști au venit pe un val de antisemitism și xenofobie ridicat de lideri precum Călin Georgescu, Diana Șoșoacă și George Simion, care au promovat discursul urii în spațiul public.

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, cu 199 de voturi ‘pentru’, 99 ‘împotrivă’ şi două abţineri, proiectul de lege care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

George Simion, președintele AUR, a criticat legea și a scris pe X că ”societatea este foarte aproape de dictatură! O lege foarte periculoasă a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților care pedepsește cu închisoarea pe oricine exprimă o opinie care nu este în concordanță cu establishmentul – așa-numitul „discurs al urii”. Românii trebuie să rămână fermi în poziția lor”.

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a declarat că acest proiect „desparte o societate” şi „bagă oamenii la puşcărie pentru că s-au exprimat”, potrivit Agerpres.

„Atunci când faci legi care scot la suprafaţă şi întăresc cuvinte precum extremism, izolaţionism, termene pe care dacă ai întreba omul obişnuit de pe stradă nu ştie să spună exact ce este, ce nu este, atunci venim cu legi care obiectiv nu, ci subiectiv determină că altcineva este legionar sau antisemit sau mai ştiu eu ce. Cum poţi tu, societate, să spui că un om trebuie să meargă la închisoare pentru că s-a exprimat? Ce fel de societate suntem noi? Unde este nevoia în societatea noastră să trimiţi pe cineva la închisoare pentru că s-a exprimat? Ce fel de societate suntem noi când numeşti cel puţin 5,3 milioane de români extremişti şi continui şi nu te laşi când jumătate din ţară îţi spune că nevoia este pentru coeziune socială, este pentru a colabora, este pentru a uni ţara? (…) Să vă fie ruşine! Legile trebuie făcute pentru necesitatea şi nevoia oamenilor, nu pentru nişte satisfăcuţi sau nesatisfăcuţi şi social”, a transmis Gavrilă.

Deputatul S.O.S România Tudor Ionescu a susţinut că proiectul de lege este „liberticid”, „copiat rudimentar după alte proiecte liberticide din Occident”.

„Este un proiect care nu răspunde niciunei realităţi din societatea românească, nu răspunde niciunei nevoi, nu răspunde niciunei aşteptări. Nu există în România un curent antisemit. (…) Nu există în România organizaţii antisemite. Acest proiect nu face altceva decât să încerce să genereze o reacţie adversă”, a afirmat Ionescu.

Deputatul AUR Dan Tanasă a declarat că proiectul „nu are nimic de-a face cu antisemitismul”, ci este „doar o bâtă” împotriva „celor care nu aplaudă PSD, PNL, USR şi UDMR”.

„Mi-aş fi dorit să găsesc în expunerea de motive motivele pentru care facem noi acest proiect de lege, o cazuistică, dosare, procese. Nu se regăsesc, pentru că ce încercaţi să faceţi este să ne protejaţi de ceva care s-a întâmplat acum 85 – 90 – 100 de ani. Evident, folosiţi această chestiune pe post de bâtă. Fără doar şi poate, există în Codul penal suficiente prevederi legale”, a adăugat Tanasă.

PNL susţine această lege, deoarece are rolul de a proteja împotriva „pericolului extrem”, a anunţat deputata Alina Gorghiu.

„Este o lege care are rolul de a ne proteja împotriva pericolului extrem, de a asigura orice cetăţean român, indiferent de etnie şi de religie, că are dreptul să trăiască în siguranţă în ţara asta, că are dreptul la demnitate, că integritatea sa fizică şi psihică este protejată. Această lege este raportată la realitatea de astăzi”, a spus Gorghiu.

Ea a menţionat că actul normativ prevede şi incriminarea unor fapte online. „Reţelele sociale, să nu uităm şi platformele digitale sunt astăzi un instrument de conectare între oameni, dar în acelaşi timp pot fi, aşa cum am văzut foarte bine în ultima vreme, şi canale de propagare pentru ideologii extremiste. Apar constant în acest mediu mesaje extremiste, antisemite, mesaje împotriva unor minorităţi. Sunt fenomene de radicalizare online pe care n-avem voie să le mai ignorăm”, a completat liberala.

Deputatul minorităţilor naţionale Silviu Vexler, iniţiator al proiectului, a subliniat că el condamnă şi dispreţuieşte orice formă de violenţă, indiferent de modul în care este exprimată.

„Unele fantome ale trecutului m-au acuzat că sunt din nou trădător de ţară, o ruşine pentru evreii buni, un criminal care omoară copiii şi susţine o ţară criminală şi pentru că vreau să nu existe neclarităţi: condamn şi dispreţuiesc orice formă de violenţă, indiferent de modul în care este exprimată, indiferent de context, indiferent dacă este îndreptată împotriva unor entităţi sau împotriva persoanei mele. Dispreţuiesc chiar şi violenţa îndreptată împotriva celor pe care îi dispreţuiesc pentru ura pe care încearcă să o răspândească în jur. Sunt mândru de modul în care România luptă să corecteze greşelile trecutului. Sunt mândru de modul în care Statul Israel, singura democraţie din Orientul Mijlociu şi cel mai apropiat aliat al României în regiune, face orice este posibil şi imposibil pentru a-şi apăra cetăţenii şi libertatea din întreaga lume”, a transmis Vexler.

Conform deputatului PSD Florin Manole, extremismul de dreapta înseamnă „uneori încălcarea dreptului la viaţă, la siguranţă a unor compatrioţi, pe criterii ilegitime, uneori pe criterii etnice”, iar acest lucru trebuie combătut.

„Extremismul de dreapta, stimaţi colegi, înseamnă uneori încălcarea responsabilităţilor şi respectării integrităţii fizice a dreptului la viaţă, a dreptului la siguranţă a unor compatrioţi, pe nişte criterii ilegitime, uneori pe criterii etnice. Aşadar, atunci când exprimarea conţine ameninţări, conţine discriminare etnică, rasială şi aşa mai departe, exprimarea aceea este ilegitimă şi nu este o formă de libertate, este o ameninţare, este ceva ilegal, este ceva mai trebuie combătut”, a subliniat Manole.

Proiectul este „o exprimare a libertăţii”, a afirmat, la rândul său, deputatul USR Alexandru Paul Dimitriu.

„În ceea ce priveşte acest proiect de lege, spun cu sinceritate că el este o exprimare a libertăţii. Este o exprimare a libertăţii mele faţă de incitarea dumneavoastră la ură. Eu trebuie să am libertatea să nu fiu de acord cu aşa ceva. Eu trebuie să am libertatea să-mi protejeze familia şi copiii de invective şi de ura pe care o propagaţi dumneavoastră, pentru că teoria generală a dreptului spune în felul următor: dreptul tău încetează atunci când intră peste dreptul meu. Eu nu vreau ca dreptul meu la normalitate să fie afectat de ura pe care o propagaţi”, a transmis Dimitriu, referindu-se la reprezentanţii AUR, S.O.S. România şi POT.

Deputatul UDMR Csoma Botond a menţionat că proiectul aduce clarificări „foarte necesare” şi conferă autorităţilor din România instrumentele necesare pentru a lupta împotriva antisemitismului, a urii rasiale.

„Nu putem să avem o societate democratică dacă vrem să clădim totul numai pe ură, pe ură rasială, pe ură etnică şi pe antisemitism. De asemenea, am credinţa şi speranţa că autorităţile, poliţia şi procuratura vor aplica aceste prevederi legale, pentru că, fără a fi aplicate, aceste prevederi legale nu au nicio valoare”, a adăugat deputatul UDMR.