BREAKING VIDEO Anamaria Gavrilă își retrage candidatura la prezidențiale / George Simion rămâne în cursă

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat miercuri seara, la Realitatea TV, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale.

„Dragii noștri, suntem împreună și împreună vom fi și de acum înainte. Așa cum v-am promis, înainte de a rămâne vreo candidatură definitivă, unul dintre noi îl va susține pe celălalt. Și acum, hotărârea pe care am luat-o”, a declarat Simion, într-o înregistrare video difuzată de Realitatea.

„S-a luat hotărârea ca împreună susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că dl George Simion are un partid mare în spate, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partide, așa cum a spus și dl Călin Georgescu, și să susținem această mișcare, dându-i toate șansele. Așadar, eu mă voi retrage, pentru ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile. Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidați pe care îi avem pe buletinul de vot și noi trebuie să alegem cu sufletul și să înțelegem și să respectăm decizia dlui Călin Georgescu, care a luat-o împreună cu noi”, a continuat Gavrilă.

George Simion: „Ducem mișcarea suveranistă mai departe. Continuăm ce am început. Vom fi în fiecare zi împreună și vom fi împreună cu voi uniți în conștiință, uniți în cuget și simțiri. Mergem până la capăt. Nu este vorba de o persoană, ci de un principiu.”

Cei doi au încheiat mesajul cu “Doamne ajută”.

Potrivit Calendarului oficial al scrutinului din 4 mai, în data de 20 martie candidaturile şi semnele electorale ale candidaţilor vor rămâne definitive, iar aceştia se vor regăsi pe buletinele de vot.

Liderul AUR, George Simion şi liderul POT, Anamaria Gavrilă, au anunţat, în 12 martie, că îşi depun candidaturile pentru Preşedinţie. Anamaria Gavrilă, preşedintele POT, a spus că, urmare a validării definitive a acestor candidaturi, unul dintre ei se va retrage.

Decizia celor doi a fost luată după respingerea definitivă a candidaturii lui Călin Georgescu pe care îl susţineau ambele partide.