G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moment tensionat între Chivu și un fan al lui Inter la un…

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Moment tensionat între Chivu și un fan al lui Inter la un antrenament: „Respectați-i pe cei care muncesc”

Sportz26 Sep • 210 vizualizări 0 comentarii

Cristi Chivu a avut un prim episod mai tensionat cu unul dintre fanii Interului. Totul s-a întâmplat la un antrenament al echipei, atunci când un susținător al grupării de pe Giuseppe Meazza l-a criticat pe Lautaro Martinez.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Gazzetta dello Sport prezintă o înregistrare în care unul dintre fanii lui Inter îi strigă lui Lautaro Martinez să înscrie și în meciurile oficiale, nu doar la antrenamentele echipei.

În acel moment, Cristi Chivu a izbucnit la adresa respectivului fan.

„Respectați-i pe cei care muncesc. Nu vreau să aud de duminică sau de altceva. Altfel, mergeți la Milanello (n.r. centrul de pregătire al rivalei AC Milan)”, a strigat Chivu.

Lautaro Martinez a marcat ultima dată pentru Inter într-un meci oficial în data de 25 august, la succesul categoric, scor 5-0, cu Torino din Serie A.

După disputarea a patru etape din Serie A, sezonul 2025-2026, Interul pregătit de Cristian Chivu se găsește pe locul 10, cu 6 puncte acumulate.

Liderul Napoli are 12 puncte.

În următorul meci din campionatul italian de fotbal, Inter va juca pe terenul celor de la Cagliari. Partida se va disputa sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 21:45 (în direct pe Digisport 2 și Prima Sport 2).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.