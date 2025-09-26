Moment tensionat între Chivu și un fan al lui Inter la un antrenament: „Respectați-i pe cei care muncesc”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cristi Chivu a avut un prim episod mai tensionat cu unul dintre fanii Interului. Totul s-a întâmplat la un antrenament al echipei, atunci când un susținător al grupării de pe Giuseppe Meazza l-a criticat pe Lautaro Martinez.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Gazzetta dello Sport prezintă o înregistrare în care unul dintre fanii lui Inter îi strigă lui Lautaro Martinez să înscrie și în meciurile oficiale, nu doar la antrenamentele echipei.

În acel moment, Cristi Chivu a izbucnit la adresa respectivului fan.

„Respectați-i pe cei care muncesc. Nu vreau să aud de duminică sau de altceva. Altfel, mergeți la Milanello (n.r. centrul de pregătire al rivalei AC Milan)”, a strigat Chivu.

Lautaro Martinez a marcat ultima dată pentru Inter într-un meci oficial în data de 25 august, la succesul categoric, scor 5-0, cu Torino din Serie A.

După disputarea a patru etape din Serie A, sezonul 2025-2026, Interul pregătit de Cristian Chivu se găsește pe locul 10, cu 6 puncte acumulate.

Liderul Napoli are 12 puncte.

În următorul meci din campionatul italian de fotbal, Inter va juca pe terenul celor de la Cagliari. Partida se va disputa sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 21:45 (în direct pe Digisport 2 și Prima Sport 2).

VIDEO / Chivu carico si sfoga coi tifosi: “Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello…”https://t.co/o5txR8tA5H — Fcinter1908 (@fcin1908it) September 26, 2025

🗣️#Inter, Chivu non le manda a dire. Le urla alla tribuna: “Rispettateci” https://t.co/QN9YqKWSmn — Corriere dello Sport (@CorSport) September 26, 2025