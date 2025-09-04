Moment important la Chișinău: Mitropolitul Vladimir din Republica Moldova, subordonat Moscovei, le cere preoților să se abțină de la propagandă politică în campania electorală și denunță atragerea preoților în operațiunile de manipulare a alegătorilor

Mitropolitul Vladimir din Republica Moldova, șeful bisericii subordonate Patriarhiei din Moscova, le-a cerut joi preoților pe care îi conduce să se abțină de la propagandă politică în campania electorală. Este un moment important înainte de alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, dat fiind că forțele politice pro-ruse au încercat constant să atragă biserica condusă de mitropolitul Vladimir în lupta împotriva cursului pro-european al țării.

Mitropolitul Vladimis a denunțat în mesajul său de joi și atragerea preoților din subordinea sa în operațiunile de manipulare a alegătorilor.

”Facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient”, a spus mitropolitul Vladimir în mesajul său.

Mitropolitul Vladimir a mai avut poziționări contrare Rusiei în ultimii ani. În 2024, el a îndemnat cetățenii moldoveni să participe la alegeri și referendum, deși Rusia a făcut eforturi pentru boicotarea referendumului pro-UE.

În 2023, el a criticat în premieră atitudinea Rusiei față de cetățenii moldoveni. „Lumea Rusă este străină aspirațiilor și valorilor noastre naționale. Rusia ne tratează ca pe un popor periferic și fără coloană vertebrală”, a scris mitropolitul Vladimir într-o scrisoare adresată patriarhului rus Kiril.

Mesajul integral al mitropolitului Vladimir:

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți întru Hristos frați și surori!

Pentru Republica Moldova, data de 28 septembrie 2025 este ziua unui important exercițiu democratic – când urmează să ne alegem liber și conștient legiuitorii țării pentru următorii patru ani. În această ordine de idei, este important ca fiecare dintre noi, cleric sau mirean, să-și poată exprima voința civică liber, fiind condus doar de convingerile sale și de felul cum dorește să vadă viitorul Republicii Moldova.

„Așa cum este firesc într-o societate liberă, concurența electorală presupune viziuni diferite ale candidaților – un lucru normal, în virtutea pluralismului de opinie, atâta timp cât aceste viziuni sunt sincere și nu contravin legilor civile și bisericești.

Cu toate acestea, nu sunt puține cazurile când se încearcă influențarea electoratului prin mijloace care nu respectă principiile libertății de alegere, iar acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât în aceste manevre se încearcă atragerea slujitorilor Bisericii.

În această situație, reamintim tuturor că Amvonul este loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei și niciun alt îndemn sau mesaj, care ar putea dezbina și tulbura societatea, nu trebuie să răsune de acolo. Preotul, indiferent de rangul său, prin jurământului dat la hirotonire, are chemarea de a-I uni pe toți, prin vestirea mântuirii întru Hristos, fără a ține seama de viziunile politice ale celor care intră în Casa Domnului.

Astfel, în virtutea Concepției Sociale a Bisericii Ortodoxe, facem apel către clerul Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove de a nu se lăsa manipulat și implicat în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient, știind că participă la făurirea viitorului țării noastre.

Astfel, reafirmăm poziția Bisericii Ortodoxe din Moldova ca factor de consolidare al societății, care se roagă și lucrează necontenit pentru propășirea țării și a poporului drept-credincios.

Iubiți creștini,

Cu siguranță, data de 28 septembrie 2025 va intra în istoria Republicii Moldova ca o zi foarte importantă pentru viitorul nostru. De aceea vă îndemnăm să chibzuiți cu luare aminte și să vă rugați cu nădejde Domnului ca să ne povățuiască pe toți și pe fiecare în parte, pentru a face o alegere înțeleaptă, astfel încât această zi să fie una de unitate și nu de dezbinare.

Pentru ca acest lucru să se împlinească, îi îndemnăm pe toți – slujitori și mireni – să nu se lase ademeniți de promisiuni și daruri necinstite, ci să urmeze glasul conștiinței și alcredinței nu doar în ziua alegerilor dar și în fiecare clipă a vieții.