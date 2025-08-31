Moartea unui toreador portughez reaprinde dezbaterea privind bunăstarea animalelor și discursul instigator la ură

În Portugalia există întotdeauna dezbateri aprinse cu privire la coridele cu tauri. Susținătorii acestora afirmă că ele celebrează tradiția și cultura, în timp ce activiștii pentru protecția animalelor spun că este o practică învechită. Dar tonul acestor dezbateri s-a schimbat dramatic în această săptămână, după moartea unui tânăr toreador, transmite Euronews.

Săptămâna trecută, Manuel Trindade, în vârstă de 22 de ani, a murit după ce a fost lovit mortal de un taur la Campo Pequeno, în Lisabona. El a fost tratat la infirmerie și apoi transportat la spitalul São José, unde a murit în mai puțin de 24 de ore.

Tragedia a șocat întreaga țară și comunitatea coridelor.

Manuel a murit în timp ce încerca să prindă un taur în față. Tânărul făcea parte din Grupo de Forcados Amadores de São Manços, una dintre cele mai vechi trupe din Portugalia. El a avansat, cu un picior în fața celuilalt, spre un animal care cântărea aproximativ 700 kg, deja marcat de așchii. Exclusiv în coridele portugheze, forcados evoluează, stând la același nivel cu animalul, fără arme sau protecție, după ce călăreții de coride au terminat.

Era prima încercare a tânărului de a prinde un taur și prima sa apariție în arena emblematică Campo Pequeno, care are o capacitate de aproximativ 9.000 de locuri. Trindade urma o tradiție de familie, urmând pașii tatălui său, care făcea și el parte din grupul São Manços.

Cazul a relansat o dezbatere aprinsă despre coridele din Portugalia, iar argumentele pro și contra au atins noi culmi pe rețelele de socializare.

Moartea lui Trindade a generat o avalanșă de comentarii, inclusiv cele care deplâng tragedia și transmit mesaje de condoleanțe familiilor, cele care deplâng moartea, dar amintesc și presupusele consecințe ale unei activități care, în opinia lor, nu mai are loc în Portugalia și, în cele din urmă, comentarii pline de ură la adresa băiatului și a activității pe care o reprezenta, inclusiv „sărbătorirea” morții tânărului.

„Am venit să vă mulțumesc pentru toate aplauzele, râsetele și bucuria pe care le-ați arătat la moartea fiului meu. Știați că el era fericit că a murit? Știați că iubea animalele?” Așa a început Alzira Beringel, mama lui Manuel Trindade, ceea ce ea a numit „o izbucnire”.

Această reacție a venit la doar câteva zile după moartea fiului ei și este un răspuns la comentariile apărute pe rețelele de socializare. În notă, ea mai spune că tânărul și-a donat organele și „va trăi mai departe în șapte persoane care vă vor deranja”.

„Mi-am promis că nu voi citi comentariile voastre inteligente, dar unele erau atât de „drăguțe” încât nu am putut rezista și a trebuit să vă mulțumesc pentru sprijin și afecțiune. Încă trăim într-o țară democratică, unde fiecare este liber să aprecieze ce dorește și nu este treaba nimănui”, a scris Alzira pe Facebook, într-o „izbucnire” adresată și partidului politic People Animals Nature (PAN).

PAN are ca unul dintre principalele sale obiective abolirea coridelor în Portugalia. Purtătorul de cuvânt al partidului și membru al parlamentului (MP) a reacționat imediat la ceea ce s-a întâmplat. Pe rețelele de socializare, Inês Sousa Real a vorbit despre o „anomalie care trebuie să înceteze”.

„Adulții mor, adolescenții mor, există întotdeauna răni grave, iar animalele torturate în arenă suferă în mod atroce”, se arată în postarea pe Instagram a deputatei, care abordează și moartea tânărului toreador. „Indiferent de circumstanțe – pentru că sunt necondiționat împotriva coridelor – moartea unui tânăr de doar 22 de ani este întotdeauna regretabilă și trebuie să respectăm familia îndoliată”, a scris ea.

Partidul lui Inês Sousa Real a trimis săptămâna aceasta o scrisoare guvernului în care solicita suspendarea spectacolelor de coride din Campo Pequeno din Lisabona și a înaintat Parlamentului o propunere pentru a împiedica accesul minorilor la coride.

Câteva zile mai târziu, partidul a fost nevoit să scrie o notă în care denunța „informații false și defăimătoare despre PAN cu privire la moartea tragică a lui Manuel Maria Trindade, un tânăr de 22 de ani care și-a pierdut viața într-o coridă”, potrivit partidului, publicată pe pagini legate de coride.

„PAN nu s-a bucurat și nu s-ar bucura niciodată de moartea unui tânăr, indiferent de circumstanțe”, explică ei în publicație. „În niciun moment, în intervențiile sau comentariile noastre publice, nu am manifestat lipsă de respect față de suferința familiei sale sau a celor care au fost martori la această tragedie.”

IRA, o organizație neguvernamentală care oferă asistență în domeniul protecției civile și salvării animalelor, a reacționat, de asemenea, la controversă. Aceasta a recurs la rețelele sociale pentru a răspunde direct la declarațiile mamei lui Trindade. IRA a declarat că „regretă profund durerea pe care o trăiește, o durere pe care nicio mamă nu ar trebui să o îndure” și că „este firesc ca ea să simtă furie față de critici, deoarece în acel moment rana este deschisă și inima vorbește mai tare”.

În publicație, grupul a mai afirmat că „este inevitabil să recunoaștem că adevăratul vinovat nu sunt vocile critice, ci evenimentul în sine – un spectacol care continuă să pună în pericol nu numai animalele, ci și oamenii care participă la el”.

Conform site-ului de turism și informații despre coride Touradas, primele referiri la coride în Portugalia datează din 1258, în timpul domniei regelui Afonso al III-lea. Același site indică faptul că forcados au apărut treptat în această artă a coridelor, prima mențiune scrisă datând din 1661.

Spre deosebire de Spania și Franța, coridele nu sunt permise în piață. Prima interdicție efectivă privind uciderea taurilor în Portugalia datează din 1928, la începutul Estado Novo (Statul Nou). Legea din 1928 a fost abrogată în 2002, iar coridele au fost din nou permise în Portugalia în locurile în care exista o tradiție neîntreruptă a acestei practici de 50 de euro. În prezent, locurile în care este permisă uciderea animalelor în arenă sunt Barrancos și Monsaraz.

Dezbaterea aprinsă nu dă semne de calmare, săptămâna aceasta Campo Pequeno găzduind o corida pe 5 septembrie, condusă de peruanul Andrés Roca Rey, unul dintre cei mai renumiți toreadori din lume.