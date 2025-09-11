Mircea Miclea: Daniel David poate să aibă orice reacție emoțională față de mine. Eu nu reacționez la reacții emoționale, reacțiile mele sunt legate de principiile mele și de datele pe care oricine le poate verifica

Fostul ministru Mircea Miclea reacționează la atacul lansat la adresa sa de ministrul Educației Daniel David, care s-a declarat în această dimineață „puțin” trădat de criticile lui Miclea față de tăierile din educație aplicate de Guvernul Bolojan. „Daniel David poate să aibă orice reacție emoțională față de mine. Eu nu reacționez la reacții emoționale, reacțiile mele sunt legate de principiile mele și de datele pe care oricine le poate verifica”, a declarat Mircea Miclea pentru Edupedu.ro.

Contactat de Edupedu.ro, Mircea Miclea a amintit că în 2005 a demisionat de la conducerea Ministerului Educației pentru că alocarea bugetară pentru educație era 3,73% din PIB. „Avem o alocație bugetară de 3%, cea mai scăzută din Europa. Va fi în anul acesta și mai scăzută din cauza acestor măsuri. Media europeană este de 4,5%. Cum să mai tai de acolo de unde oricum ești ultimul? În niciun caz, sub niciun fel de temei de solidaritate bugetară sau de altceva nu aș fi acceptat vreo tăiere, pentru că este criminal pentru ceea ce se întâmplă cu viitorul educației, al profesiei de dascal și al copiilor pe care îi avem. Deci, orice invocare a solidarității bugetare mi se pare aici imorală”.

„Nu am vizat persoane, am vizat decizia. Decizia e proastă. Evident, cei care au luat această decizie sunt responsabili de decizia pe care au luat-o niciodată. Niciodată, nici acum, nici atunci când am fost ministru și am demisionat din cauza unei alocări insuficiente, nu aș fi făcut ceea ce ei au făcut acum: și anume reducerea alocării bugetare pentru educație, pentru că în final asta este”, a afirmat Mircea Miclea pentru Edupedu.ro.

Raportul OCDE lansat în urmă cu două zile arată că în România cheltuiala guvernamentală cu educația, per elev/student (2022), este cea mai mică din Europa (dacă nu este luată în calcul și Turcia), în rândul țărilor membre și partenere OCDE. Sursa și detalii

Declarațiile integrale ale fostului ministru Mircea Miclea, pentru Edupedu.ro:

Rep: Ministrul Daniel David, fostul Dvs consilier, a declarat în această dimineață, întrebat dacă s-a simțit trădat de declarațiile Dvs, că i-ar fi plăcut „ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”. Care este reacția dumneavoastră?

Mircea Miclea: Aș vrea să menționez că eu am demisionat când alocația bugetară pentru educație era 3,73% din PIB, pentru că mi s-a părut insuficientă. Cu atât mai mult mi se pare acum o eroare să reduci alocația pentru educație prin măsurile care s-au luat. Nu am vizat persoane, am vizat decizia. Decizia e proastă. Evident, cei care au luat această decizie sunt responsabili de decizia pe care au luat-o niciodată. Niciodată, nici acum, nici atunci când am fost ministru și am demisionat din cauza unei alocări insuficiente, nu aș fi făcut ceea ce ei au făcut acum: și anume reducerea alocării bugetare pentru educație, pentru că în final asta este.

Cum am mai spus, repet: e o decizie care va intra în manuale ca eroare de decizie politică. Pentru un cost minor imediat, o reducere 0,02% din PIB, s-a creat un cost social major, cu consecințe majore pentru atractibilitatea profesiei de profesor și așa mai departe.

Nu intru în dispute cu nimeni pentru că am principii și atitudinile mele rezultă din principii, nu din atitudini față de oameni.