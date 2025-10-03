G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Sănătății anunță demiterea șefului DSP Neamţ pentru că a respins avizarea…

Spitalul Judetean Neamt
Sursa foto: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

Ministrul Sănătății anunță demiterea șefului DSP Neamţ pentru că a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al spitalului judeţean / Reacția directorului DSP

Articole3 Oct • 480 vizualizări 0 comentarii

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, Radu Firăstrău, pe care ministrul Sănătăţii a anunţat, joi, că îl va demite din funcţie pentru că ar fi respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, a declarat, vineri, că instituţia nu a emis niciun astfel de aviz ci doar a prezentat un punct de vedere în acest sens care are caracter consultativ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Îmi pare sincer rău dacă modul în care au circulat aceste informaţii a creat nelămuriri; rolul DSP Neamţ, în această etapă, este consultativ, orientat spre siguranţa pacienţilor şi coerenţa circuitelor medico-sanitare. Pentru corecta informare precizez că, până la acest moment, la DSP Neamţ nu a fost depusă nicio solicitare de „Notificare de asistenţă de specialitate” pentru acest obiectiv. În lipsa unei asemenea solicitări, DSPJ Neamţ nu emite avize şi nu aprobă documentaţii”, a transmis, într-un comunicat de presă, Radu Firăstrău.

În privinţa acuzaţiilor ministrului Sănătăţii că a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie pentru că ar urma să fie dată în folosinţă o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra-Neamţ, Radu Firăstrău a replicat: „Pentru radioterapie, în prezent există furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate care pot acoperi necesarul de servicii al pacienţilor din judeţ, fără costuri; pentru pneumoftiziologie/dispensar TBC şi paliative, funcţionarea continuă în structurile actuale. Menţiunile despre furnizori privaţi au caracter strict contextual, nu reprezintă criteriu de avizare, iar DSP Neamţ este neutru din punct de vedere concurenţial”.

„Propunerea are caracter consultativ, nu obligatoriu. Este o soluţie tehnică, agreată în cele două întâlniri cu proiectantul, Consiliul Judeţean, consultanţii şi reprezentanţii SJU Piatra Neamţ, ca variantă pragmatică în acest moment”, a precizat Radu Firăstrău.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătății: Până la finalul anului vom face o reorganizare și probabil o comasare a direcțiilor de sănătate publică și a centrelor regionale ale INSP / Indicatorii de performanță și de evaluare pentru managerii și șefii de secții din toate spitalele din țară vor fi aprobați prin ordin de ministru

Articole2 Oct • 724 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare pentru secția ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal / Nu există chiuvete, se intră ca în gară / Solicit demiterea fostului manager și de pe poziția de director medical și a șefei secției ATI / Sesizăm Parchetul General – Document

Articole2 Oct • 8.434 vizualizări
2 comentarii

Alexandru Rogobete: Argeşul construieşte soluţii pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate / Investiţiile europene în sănătate depăşesc 262 milioane lei

Articole1 Oct • 186 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.