Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la debutul lucrărilor de la Spitalul Regional de Urgență din Cluj: Peste 4 ani, să ne vedem la inaugurarea acestui spital

Ministrul Sănătății, Nicolae Rafila, a fost prezent la Cluj pentru a marca debutul lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență, alături de politicieni locali, dar și de liderul PNL, Nicolae Ciucă, relatează Actual de Cluj.

“Au început lucrările la toate cele trei spitale regionale de urgență din România. Aici la Cluj va fi o inaugurare simbolică pentru că deja constructorul lucrează de o lună și deja a executat aproape 10% din lucrările pe care trebuie să le realizeze. E o situația mai complicată aici la Cluj, trebuie făcuți niște pereți de sprijin pentru acest teren, trebuie excavat și pregătit în mod special. Sunt convins că și din punct de vedere al timpului necesar se vor încadra. Noi o să facem totul posibil ca activitatea de construcție efectivă a edificiului să nu aibă niciun fel de întârziere. Vreau să vă spun un lucru care îmi vine în minte în ultimii 30 de ani. În România se construiesc spitale. Avem 20 de spitale prin PNRR. Sunt foarte mulți primari și președinți de Consilii Județene care au interese să modernizeze aceste unități din subordine și să crească accesul cetățenilor la servicii medicale de calitate. Nu vreau să dăm o tentă politică evenimentului. Până la urmă construim pentru comunități și pentru cetățeni aceste unități medicale iar parteneriatele, fie că sunt politice sau de altă natură, sunt în interesul oamenilor (…) Spitalul din Cluj se va face dar trebuie să fim siguri că în următorii 4 ani vom avea un acces rapid pentru pacienți pentru că este un spital de urgență. Traficul, aici în Florești, am constatat că nu este complicat ci foarte complicat. Cred că trebuie găsită o soluție și cred că va exista interes. Autoritățile din Florești sunt gata să ajute acest spital și le mulțumesc (…) Peste 4 ani, să ne vedem la inaugurarea acestui spital” , a spus Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

“Cred că trebuie să vorbim foarte puțin despre ceea ce se întâmplă aici pentru că s-a vorbit foarte mult în ultimii ani. E un proiect foarte așteptat de mulți ani. Îmi aduc aminte că la Guvern din decembrie 2021 am tot vorbit și rânduit ca lucrurile să se întâmple. Este o responsabilitate a tuturor, indiferent de formațiunea politică, să ne ocupăm de tot ce înseamnă accesul la servicii medicale performante și acest lucru se întâmplă în trei centre universitare unde medicina face performanță. Nu de multe ori am auzit că cel mai bun medic este acceleratul de Cluj. Nu trebuie să rămânem la acest nivel (…). La Cluj e primul spital construit de la zero după revoluție, prin asumarea responsabilității autorităților locale și trebuie bine coordonate aceste lucruri. Am reușit să demonstrăm că dincolo de egoul politic se pot face lucruri demult așteptate de către cetățenii României”, a spus la Cluj și liderul PNL, Nicolae Ciucă.

Contractul de lucrări din această etapă a Spitalului Regional de Urgență cuprinde organizarea de șantier, lucrări pregătitoare și împrejmuire; excavare grosieră de aproximativ 180.000 mc; lucrări de protejare a săpăturii, inclusiv pereți mulați; lucrări de fundații speciale, dar și lucrări de deviere a utilităților.

Ubitech Construcții a fost desemnat câștigător al licitației de peste 52,2 milioane lei fără TVA pentru primele lucrări la Spitalul Regional de Urgență Cluj care va fi construit în Florești.