Ministrul Mediului: Pe Transfăgărăşan în fiecare an sunt urşi, în fiecare an sunt incidente / De ce acolo nu este rezolvată problema cu urşii, de ce nu sunt relocaţi urşii respectivi, care au fost măsurile luate

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că pe Transfăgărăşan sunt în fiecare an urşi şi în fiecare an apar incidente, iar oamenii care gestionează această situaţie trebuie să răspundă de ce nu este rezolvată această problemă, de ce nu sunt relocaţi urşii respectivi şi care au fost măsurile luate până acum, transmite News.ro.

Diana Buzoianu a fost întrebată, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce se întâmplă cu puii de urs a căror mamă a fost împuşcată după ce a omorât un bărbat care a vrut să o hrănească, incidentul care a avut loc pe Transfăgărăşan, deoarece aceştia nu au ajuns la Zărneşti.

”Acolo ar fi trebuit să fie relocaţi puii de urşi imediat ce a fost împuşcată şi omorâtă ursoaica. Acest lucru nu s-a întâmplat. Din păcate astăzi suntem în punctul în care Direcţia Silvică Argeş spune că nu mai pot fi găsiţi sau că îi caută şi nu pot fi găsiţi aceşti urşi. Eu am convocat conducerea Gărzii Forestiere, Gărzii Naţionale şi Romsilva pentru astăzi la ora 13 să dea răspunsuri foarte clare de ce fac în teritoriu”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că trebuie rezolvată situaţia urşilor de pe Transfăgărăşan.

”Şi aici de fapt avem o problemă mult mai mare decât cei trei pui de urşi. Avem de fapt o situaţie care se repetă în fiecare an. Pe Transfăgărăşan de fapt problema este foarte cunoscută. În fiecare an acolo sunt urşi, în fiecare an acolo sunt incidente. Sunt aceiaşi oameni care trebuie să gestioneze aceste incidente, care în fiecare an nu reuşesc să gestionez aceste incidente şi noi trebuie să ne uităm la soluţia mai mare, de ce acolo nu este rezolvată problema cu urşii, de ce nu sunt relocaţi urşii respectivi care au fost măsurile date, câte amenzi au fost date în perioada aceasta, de aia i-am convocat la ora 13, să aflăm exact care este propunerea lor de soluţii pe termen lung inclusiv, nu doar pentru cei trei pui”, a mai transmis ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a fost întrebată şi ce se poate face cu urşii care intră în localităţi şi pun în pericol vieţile oamenilor.

”O să avem un plan mult mai mare de măsuri care vor trebui să fie luate, pentru că astăzi câţi urşi avem în România nu pot să fie gestionaţi în momentul de faţă. Niciun stat european nu are atâţia urşi cât are România. Va trebui să luăm nişte măsuri, dar vor trebui să fie nişte măsuri luate cu cap. Vor trebui să fie nişte măsuri care să fie şi cu garduri electrice şi cu posibilitatea autorităţilor din local să intervină acolo unde există un risc pentru populaţie”, a explicat Diana Buzoianu.