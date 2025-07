Ministrul Mediului, despre reorganizarea Romsilva: Vom scădea numărul de direcţii silvice / Îmi doresc să luăm oameni din locuri unde împing hârtii dintr-o zonă în alta şi să-i ducem pe teren, acolo unde e nevoie de ei

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, afirmă că reorganizarea Romsilva va viza, printre altele, şi scăderea numărului de direcţii silvice, pentru eficientizarea activităţii. Ea spune că îţi doreşte să fie luaţi oameni „din locuri unde împing hârtii dintr-o zonă în alta” şi duşi pe teren, acolo unde este nevoie de ei. Ministrul Mediului a spus că îşi doreşte „o Romsilva care să să se ocupe de administrarea pădurilor, nu de un hotel”. „Da, Romsilva are un hotel de patru stele în Capitală. Ştiţi câte camere are acest hotel? 41 de camere. Ştiţi câte direcţii silvice sunt astăzi? 41!, a dezvăluit Diana Buzoianu, transmite News.ro.

Întrebată, miercuri, la RFI, despre reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că doreşte să scadă numărul direcţiilor silvice, în prezent 41, să regândească total sistemul de contabilitate al Romsilva şi să reducă numărul de directori, în prezent, 99.

„Aşa cum am vorbit deja în spaţiu public, vrem să scădem numărul de direcţii. Este un număr de 41 de direcţii, nu este o nevoie de ele, trebuie să fie eficientizată activitatea. Gândiţi-vă că fiecare direcţie de acest gen are câte un contabil, are câte un aparat administrativ etc. Eu îmi doresc să ducem oamenii pe teren, acolo unde este nevoie de ei, adică să mai tăiem din locurile în care astăzi sunt oameni care împing hârtii dintr-o zonă în alta şi să-i ducem acolo unde este nevoie să fie verificări făcute, ca să fie protejate cu adevărat pădurile, sau ca să fie făcute lucrările, pentru că avem nişte lucrări esenţiale care trebuie făcute în pădurile din România”, a declarat Diana Buzoianu la RFI.

Ministrul Mediului a spus că, în al doilea rând, doreşte să regândească total modalitatea în care a fost făcută contabilitatea, altfel spus, eficientizarea economică a instituţiei.

„Astăzi, este o găleată mare în fiecare direcţie silvică din care, dacă vrei să scoţi nişte cifre, dacă vrei să-i întrebi cât a costat exploatarea sau cât a costat să refaci drumurile forestiere sau cât a costat pepiniera pe care ai dezvoltat-o, o să primim nişte informaţii care sunt aşa, mai degrabă nişte indicii, nu neapărat nişte informaţii concrete. Noi vrem să schimbăm acest lucru. Vrem să aducem să fie o contabilitate separată pentru activităţile esenţiale şi apoi acele activităţi care nu ţin de activitatea principală de administrare de păduri să nu existe decât dacă ele sunt eficiente economic”, a explicat Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că se doreşte schimbarea completă a „paradigmei” Romsilva.

„Eu nu mai vreau, şi cred că nici românii nu vor, o Romsilva care nu are timp, bani, resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp, bani şi resurse să se ocupe, de exemplu, de un hotel. Că nu ştiu dacă ştiţi, dar Romsilva are un hotel de patru stele în Bucureşti. (…) Ştiţi câte camere are acest hotel? 41 de camere. Ştiţi câte direcţii silvice sunt astăzi? 41”, a dezvăluit Diana Buzoianu.

Ea a spus că acest hotel ar putea deveni, spre exemplu, un centru de performanţă, de creare de competenţe, nu doar pentru Romsilva, ci şi pentru minister, pentru toate autorităţile acestea.

„Astăzi el este pe pierdere. Deci un hotel de patru stele în mijlocul Bucureştiului a avut, în 2024, pierdere un milion de lei. Este clar că acolo lucrurile nu funcţionează. Este clar că acolo trebuie să fie regândit acest mare mamut de proiect care a ajuns cumva în grădina Romsilva. Şi aici, schimbăm cu totul paradigma. Pe mine mă interesează ca Romsilva să se ocupe în principal de administrarea pădurii. Şi cred că asta este de fapt ceea ce vor oamenii”, a subliniat Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că va fi redus şi numărul de directori ai RNP, în prezent 99, însă nu a precizat cât anume, limitându-se la a informa că „în două-trei zile” proiectul de reorganizare a Romsilva va fi pus în transparenţă. Buzoianu a făcut însă o comparaţie, arătând că la Garda Forestieră sunt, în total, doar nouă structuri teritoriale, în timp ce la Regia Pădurilor sunt 41.

Întrebată dacă totuşi Garda Forestieră nu este subdimensionată, Buzoianu a spus că „pe OCDE există inclusiv recomandarea să se crească numărul de angajaţi la GF”.

„Şi aici, da, este adevărat. Ai nevoie de o creştere de angajaţi. Garda Forestieră, dacă nu funcţionează sau are nişte sincope de funcţionare, mai degrabă se întâmplă asta pentru că nu are angajaţi. În schimb, Romsilva are 14.000 de angajaţi”, a punctat Buzoianu.