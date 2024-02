Ministrul kazah al Energiei: Kazahstan este un furnizor de încredere pentru Europa, contribuind la securitatea energetică a acesteia

Republica Kazahstan a exportat, în 2023, 52 de milioane de tone de ţiţei în Europa şi contribuie la securitatea energetică a acesteia, a declarat ministrul kazah al Energiei, Almassadam Satkaliyev, relatează Agerpres.

Conform unui comunicat al Consulatului Onorific al Republicii Kazahstan în Constanţa, acesta efectuează o vizită de lucru de două zile in Romania, ocazie cu care a vizitat, joi, Rafinăria Petromidia.

„Kazahstanul continuă să se menţină în topul marilor exportatori de petrol către ţările Uniunii Europene. Datele arată că ţara noastră a exportat în 2021, în Europa, 49 de milioane de tone de ţiţei, iar în 2022 – 45 de milioane de tone, în 2023 – 52 de milioane de tone. Republica Kazahstan este un furnizor de încredere pentru Europa, contribuind la securitatea energetică a acesteia. În acest context, suntem interesaţi de extinderea acestei cooperări. România este principalul partener al Kazahstanului în Europa”, a spus Almassadam Satkaliyev, citat în comunicat.

În România kazahii deţin Grupul KMG International (Rompetrol). Prin intermediul companiei naţionale din Kazahstan (KazMunayGas), este livrat ţiţei către rafinăriile din România, unde se rafinează produse petroliere, care sunt ulterior distribuite în regiune, atât prin staţiile de carburanţi Rompetrol, cât şi cu ajutorul altor parteneri comerciali.

Statul român este partener la Rompetrol Rafinare alături de KMG/Rompetrol, cu o cotă de 44,7% (Rompetrol Rafinare deţine Rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti), precum şi 20% în Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român.

Capacităţile de procesare ale KMGI reprezintă 46,3% din capacitatea totală a României (5,9 milioane de tone pe an). Rafinăria Petromidia are o capacitate de procesare de 5 milioane de tone pe an, adâncimea de procesare este de 92,7%, iar randamentul produselor petroliere uşoare este de 86,2%, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Petromidia produce benzină, motorină – conform standardului european Euro 5, combustibil pentru aviaţie Jet A1, GPL, propilenă, materii prime pentru bitum, cocs, sulf. Ţiţeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 37% din consumul tuturor rafinăriilor din România.

KMGI este al treilea cel mai mare contribuabil din România – 25,9 miliarde de dolari în ultimii 16 ani şi este, de asemenea, unul dintre cei mai mari angajatori din România, oferind direct 3.600 de locuri de muncă. Valoarea totală a investiţiilor directe ale KMG în activele româneşti a depăşit 2,5 miliarde dolari (excluzând preţul de achiziţie a activelor).

În România, KMGI operează o reţea de peste 1.413 puncte de vânzare carburanţi.

„În ciuda situaţiei geopolitice complicate din Europa, KMG continuă să fie unul dintre jucătorii-cheie pe piaţa din România şi asigură anual până la 4 milioane de tone de materii prime pentru Rafinăria Petromidia”, se mai arată în comunicatul Consulatului.

Sursa citată menţionează că vineri ministrul kazah va participa la cea de a 17-a şedinţă de lucru a Comisiei interguvernamentale România-Kazahstan, în domeniul cooperării şi schimburilor economice şi tehnologice.