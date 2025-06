Ministrul Investițiilor, despre amânarea termenelor pentru proiectele PNRR: Nu înseamnă că se transformă imediat într-o modificare de regulament / Secţiunea Târgu Mureş-Miercurea Nirajului şi legătura la A3 şi secţiunea Reghin-Târgu Neamţ, în pericol să piardă finanţarea

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a precizat că propunerea de amânare a termenelor pentru realizarea proiectelor prin PNRR nu înseamnă automat şi modificarea de regulament şi a atras atenţia că mai multe segmente de autostradă, între Târgu Mureş-Miercurea Nirajului şi Reghin-Târgu Neamţ nu mai sunt prinse în simularea Comisiei Europene, transmite News.ro.

”Eu am tot respectul pentru colegii mei Siegfried Mureşan şi Victor Negrescu şi am văzut modul în care a fost comunicată această iniţiativă, numai că, fiind şi eu membru în Parlamentul European, ştiu care este valoarea acestui sfat pe care Parlamentul European îl are. Evident, Comisia Europeană trebuie să îl ia în calcul. Dar nu înseamnă că acest lucru se transformă imediat într-o modificare de regulament. Este un demers care teoretic ar putea ajuta, în practică suntem foarte aproape de partea finală. Nu aş vrea să spun că nu există nicio şansă pentru lucrul acesta, însă aş vrea să traduc mai bine, poate, ce a fost în spaţiul public legat de această prelungire”, a declarat Dragoş Pîslaru, sâmbătă, la Digi 24.

Întrebat dacă alte ţări stau mai bine decât România la absorbţia fondurilor din PNRR, Pîslaru a explicat că nu cunoaşte exact maturitatea proiectelor altor state.

”Din perspectiva cifrei de absorbţie, suntem la 37 la sută. Cifrele altora nu sunt neapărat la fel de bune ca ale noastre, dar ceea ce nu ştiu să vă dau, ca imagine, este stadiul implementării. Parlamentul European ce a adoptat a spus aşa: dacă ai proiecte mature, adică măcar jumate din ele, atunci Parlamentul a solicitat să poţi să le termini. Problema la noi e că, dacă am fi avut aceste autostrăzi într-un stadiu care să mă ducă la maturitate, nu aş mai fi avut o problemă să le tai de pe împrumuturi, de pe ce avem deja. La fel şi spitalele. Probema la noi în România nu e că am putea să prelungim ceva, ci faptul că nivelul de implementare, şantierele…”, a spus Pîslaru.

Întrebat, de asemenea, care sunt segmentele de autostradă care nu sunt realizate şi care nu vor fi finanţate din PNRR, Pîslaru a precizat că este vorba de mai multe tronsoane, între Târgu Mureş şi Târgu Neamţ.

”Secţiunea Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi legătura la autostrada A3 şi secţiunea Reghin – Târgu Neamţ în acest moment nu mai sunt prinse în simularea Comisiei. Legat de aceste proiecte, avem nevoie să înţelegem care este stadiul, din perspectiva părţii române, deci nu numai ce consideră Comisia Europeană şi care este asumarea la nivel de nou Cabinet cu privire la aceste proiecte. Acum nu stăm să ne uităm şi să ne jelim ca ciobanul din Mioriţa că a venit cineva de la Comisie şi vrea să ne omoare. Ideea este că am avut deja această întâlnire importantă în care am pregătit pentru fiecare minister fişele cu reformele pe care le au de făcut pentru cererea nr. 3, acele jaloane întârziate, plus cererea nr. 4. Pentru că eu aş vrea să depunem următoarea cerere rapid, pentru că putem reaşeza nişte lucruri şi obţine vreo 5 miliarde. Noi nu mai avem acum timp. Noi probabil că o să avem o cerere nr. 4 şi, cu puţin noroc, 5 şi 6. Dacă nu, doar 5 şi gata, închidem”, a spus Pîslaru.