Ministrul Educației: Am putea schimba de anul viitor examenul de Evaluare Națională, care pentru mine e o problemă majoră

Examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a ar putea fi modificat din anul școlar 2025-2026, pe modelul francez, a anunțat, miercuri, ministrul Educației, Daniel David, în cadrul unei conferințe de presă în care răspunde jurnaliștilor la întrebări legate de Raportul QX de diagnostic în educație și cercetare, pe care l-a prezentat în premieră luni, 19 mai, scrie Edupedu.ro.

Redăm afirmațiile ministrului Educației despre modificarea Evaluării Naționale din anul școlar 2025-2026:

Reporter: Această nouă Evaluare Națională ar putea fi aplicată de la anul?

Ministrul Educației, Daniel David: Am zis că am putea, dacă ne punem de acord. Vedeți, eu întotdeauna când vorbesc despre modalități de testare, mă uit dacă este o metodologie în derulare, că de aceea n-am vrut să schimb metodologia de bacalaureat în ianuarie, în ciuda diverse presiuni. Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie și dacă ne punem de acord, sistemul educațional, părinți, sindicate că e ok, putem să începem mai devreme acest lucru.

De ce? Fiindcă pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Acum, repet, îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte, foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală, ca după aceea grevează parcursul educațional al copiilor.

