Ministrul de externe german anunţă de la Chişinău un sprijin suplimentar de 100 milioane de euro pentru Ucraina înainte ca Rusia să declanșeze un nou „război al iernii”

Germania va acorda un ajutor suplimentar de 100 de milioane de euro Ucrainei în această iarnă, având în vedere atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, a anunţat marţi şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, în timpul unei vizite la Chişinău, în cadrul căreia a subliniat necesitatea „stabilizării” în continuare a Republicii Moldova, potrivit DPA şi Reuters, transmite Agerpres.

Rusia planifică din nou un „război al iernii cu scopul de a face viaţa oamenilor din Ucraina cât mai îngrozitoare posibil”, a declarat Baerbock, care participă la conferinţa Platforma de Parteneriat pentru Moldova, iniţiată de România, Germania şi Franţa.

Sprijinul pentru Ucraina este „de asemenea un sprijin pentru (Republica) Moldova şi pentru democraţia europeană în ansamblu”, a afirmat Baerbock într-o declaraţie de presă. „Cea mai mare îngrijorare a locuitorilor de aici este că, dacă Ucraina va cădea, (Republica) Moldova va fi următoarea ţară care va cădea”, a afirmat Baerbock, adăugând că preşedintele rus Vladimir Putin a dorit să vadă Republica Moldova prăbuşindu-se. „El a obţinut contrariul: (Republica) Moldova, la fel ca Ucraina este în prezent candidată la aderarea la UE”, a afirmat şefa diplomaţiei germane, subliniind că sarcina imediată acum este de a stabiliza în continuare R. Moldova.

Înaintea acestor declaraţii, Baerbock s-a întâlnit cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar în cursul după-amiezii urmează să viziteze un centru pentru comunicare strategică şi lupta împotriva dezinformării şi propagandă de la Chişinău.

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene au creat probleme de aprovizionare cu energie electrică şi, de asemenea, au lăsat locuitorii din unele părţi ale Ucrainei fără apă şi căldură în apropierea iernii.

În iunie, Kievul a declarat că are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a putea repara infrastructura energetică în vederea pregătirii pentru perioada de iarnă, când cererea de energie electrică este foarte ridicată, dat fiind că temperaturile scad mult sub zero grade.

În acest context, autorităţile locale din regiunea ucraineană Sumî (nord-est) au declarat marţi că forţele ruse au atacat în cursul nopţii de luni spre marţi infrastructura energetică din această zonă, ceea ce a dus la întreruperi de curent electric în multe localităţi, forţând autorităţile să recurgă la sisteme de alimentare alternative, potrivit Reuters.

Atacul a provocat pagube în districtele Konotop, Ohtîrka şi Sumî, centrul administrativ al regiunii care se învecinează cu provincia rusă Kursk, unde armata ucraineană este angajată într-o incursiune din data de 6 septembrie.

Primarul interimar al oraşului Sumî, Artem Kobzar, a indicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că nu au existat victime în oraş şi că lucrătorii din sectorul energetic se ocupă de înlăturarea consecinţelor atacului.

Potrivit autorităţilor regionale, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 16 drone deasupra regiunii Sumî.

La rândul lor, forţele aeriene ale Kievului au raportat că, în cursul nopţii, sistemele de apărare antiaeriană au acţionat intens în cinci regiuni ale ţării, doborând 34 din cele 51 de drone lansate de Rusia împotriva Ucrainei.