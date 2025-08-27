G4Media.ro
Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea…

Foto: MapN

Ministrul Apărării: Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni / Nu intrăm în niciun război

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, demontează ştirile false conform cărora unii români sunt chemaţi ”la război”. ”Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război”, spune ministrul, explicând că astfel de exerciţii au loc periodic, nu doar în România, ci şi în alte ţări, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”E un exerciţiu, are şi un nume, se cheamă Mobex, se întâmplă de ani de zile şi se întâmplă pe judeţe, cuplat, pe arii geografice. Anul ăsta s-a întâmplat, în primăvară, în Teleorman, Giurgiu şi Olt. O să vedem, în septembrie, la Sibiu şi Mureş şi în octombrie un exerciţiu mare, cel mai mare, Bucureşti şi Ilfov. Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război, nu ia Armata pe nimeni cu forţa în armată. Există un exerciţiu care evaluează această resursă operaţională”, a explicat ministrul Apărării, marţi seară, la Euronews România.

El a spus că baza de date a Armatei trebuie adusă la zi, iar acest lucru se întâmplă în toate ţările.

Moşteanu a subliniat că la aceste exerciţii sunt chemaţi bărbaţii care au făcut stagiul militar obligatoriu.

