Ministra Muncii: Şi în noua lege a pensiilor menţinem condiţiile speciale şi deosebite de muncă până în 2035

Ministra Muncii şi Solidarităţii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anunţat că în noua lege a pensiilor sunt menţinute condiţiile speciale şi deosebite de muncă până în 2035, transmite News.ro.

„Noua lege a pensiilor reprezintă o reuşită a Guvernului Inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile speciale şi deosebite de muncă, fiindcă România prin PNRR s-a angajat că va renunţa la posibilităţile de pensionare anticipată, că nu vom mai încuraja pensionarea anticipată, care ducea la o medie foarte scăzută a vârstei de pensionare în sistemul public de pensii în România. Şi în noua lege menţinem condiţiile speciale şi deosebite de muncă până în 2035, dând posibilitatea angajatorilor să normalizeze aceste condiţii, adică prin retehnologizare locul de muncă respectiv condiţiile de muncă de la acel loc de muncă să nu mai reprezinte pericol pentru sănătatea şi securitatea angajatului şi angajatorii au la dispoziţie 12 ani până în 2035 astfel încât să aibă timpul necesar pentru normalizare”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, duminică la RTV.

Ea a mai precizat că cei care lucrează în condiţii speciale vor avea în continuare beneficii la pensie.

„Apoi, în ceea ce priveşte beneficiile pe care le aici au pensionarii atât în condiţii speciale cât şi în condiţii deosebite, dar şi minerii de suprafaţă, minerii de subteran, cei din zonele de radiaţii. Aici am avut atât cu dânşii, cât şi cu Comisia negocieri repetate. În mare măsură, aceştia au beneficii în continuare. Adică, în ceea ce priveşte minerii de subteran, reducerea vârstei de pensionare a rămas aceeaşi, cu 20 de ani, ca şi acum. În ceea ce priveşte reducerile la condiţii generale, avem acelaşi spor de grupă pe care le aveam şi înainte, de şase luni, pentru condiţii speciale, cât şi de patru luni pentru condiţii deosebite, acestea au rămas. Avem un punctaj suplimentar la mineri de un punct pe an, la condiţii speciale de 0,5 puncte pe an, la acestea avem o reducere a vârstei de pensionare cu 10 ani. Este drept că în vechea lege, 263/2010 reducerea era de 13 ani, acum a scăzut de la 13 la 10 ani, la condiţii deosebite reducerea era de 10 ani, acum a scăzut de la 10 ani la 7 ani”, a mai explicat ea.