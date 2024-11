Milioane de case goale sunt disponibile în Japonia la preţuri mici / Preţurile unora dintre ele este de sub 10.000 de dolari / Experţii avertizează asupra riscurilor

Cumpărarea unei locuinţe poate fi un fapt imposibil pentru mulţi oameni, deoarece părţi mari ale lumii se confruntă cu o lipsă de locuinţe. Nu este cazul Japoniei, care se confruntă cu o ofertă excesivă de proprietăţi. În 2023, Japonia avea peste 9 milioane de ”akiya” – aşa cum sunt numilte aceste case goale – conform datelor guvernamentale, preţurile unora dintre ele fiind de sub 10.000 de dolari, relatează News.ro, care citează CNBC.

Aceste case, adesea abandonate şi lăsate goale de zeci de ani, sunt împrăştiate în zonele rurale şi oraşe mari, oferind o oportunitate unică pentru cumpărătorii cu idei creative.

Creşterea numărului de case abandonate în Japonia este determinată în mare măsură de o criză demografică, deoarece rata fertilităţii a scăzut până la un minim record de 1,2 naşteri per femeie începând cu 2023.

Între timp, ratele mortalităţii au depăşit ratele natalităţii în Japonia, deoarece persoanele în vârstă populaţia continuă să crească.

”Problema akiya s-a dezvoltat de zeci de ani, înrădăcinată în boom-ul economic de după război al Japoniei, care a dus la o creştere a construcţiilor de locuinţe”, a declarat Tetsuya Kaneko, directorul de cercetare şi consultanţă la Savills Japan, pentru CNBC Make It.

”Problema a devenit mai pronunţată în anii 1990, odată cu încetinirea economică a Japoniei, şi s-a agravat odată cu schimbările demografice în curs”, a spus Kaneko.

Migraţia urbană este un alt factor important care contribuie la casele abandonate din Japonia.

”Pe măsură ce generaţiile mai tinere se mută în oraşe pentru muncă, zonele rurale rămân cu populaţii în vârstă, care pot muri sau nu îşi pot întreţine casele”, a adăugat el.

În rândul localnicilor, akiya-urile sunt adesea stigmatizate şi chiar văzute ca ”o povara”, a spus Kaneko. Aşadar, chiar şi atunci când casele de familie sunt moştenite de copiii părinţilor în vârstă, moştenitorii sunt reticenţi să folosească sau să vândă personal proprietatea, adăugând mai multe case abandonate pe piaţă.

În special, o casă care are peste 30 de ani ”este de obicei considerată veche”, a spus Kaneko, iar localnicii tind să fie îngrijoraţi de lucruri precum problemele de siguranţă, costurile ridicate de renovare şi degradarea, a explicat el.

Unii oameni chiar asociază aceste case cu superstiţie, ”crezând că ar putea fi bântuite sau ar putea aduce ghinion”.

În cele din urmă, ”mulţi japonezi privesc akiya ca pe articole care au mai multe probleme decât valorează”, a declarat Michael, fondatorul blogului imobiliar din Japonia Cheap Houses Japan, pentru CNBC Make It.

”Cele mai ieftine proprietăţi sunt aşa dintr-un motiv”, a spus el, fie că locaţia nu este de dorit, fie că se aşteaptă că renovările vor costa mai mult decât valoarea proprietăţii.

Atragerea cumpărătorilor străini

Akiya-urile japoneze atrag atenţia cumpărătorilor din străinătate.

”Am observat o tendinţă de creştere a întrebărilor din străinătate… A existat o creştere a interesului şi [în] achiziţiile de akiya”, a spus Kaneko.

Această creştere a interesului străin pentru proprietăţi în Japonia a fost determinată parţial de pandemie, de tendinţele de a munci de la distanţă şi de o schimbare a preferinţelor privind stilul de viaţă, a spus Kaneko.

De la tinerii investitori la pensionari care caută un loc de retragere, ”mai mulţi oameni caută case secundare, proprietăţi de vacanţă sau proiecte de renovare”, a spus el.

Să îl luăm, de exemplu, pe Anton Wormann. S-a îndrăgostit de Japonia după ce a vizitat-o ​​în timpul unei călătorii de serviciu. Născut şi crescut în Suedia, tânărul în vârstă de 32 de ani a călătorit în toată lumea la vârsta de 20 de ani, lucrând ca model, înainte de a se muta în ţara asiatică în 2018.

”Am locuit în New York aproximativ doi ani, apoi am fost practic în toată Europa… aşa că ştiu cât de scumpe sunt toate aceste metropole”, a spus Wormann pentru CNBC Make It.

”Nu am cum să-mi cumpăr o casă în oricare dintre aceste locuri în care am locuit vreodată” , a explicat acesta.

Când a descoperit că Japonia vinde case ieftine, a decis să-şi cumpere una. Şase ani mai târziu, Wormann deţine şapte akiya-uri şi lucrează ca creator de conţinut cu normă întreagă şi investitor imobiliar în Japonia. El a finalizat renovările la trei dintre proprietăţile sale şi în prezent lucrează la finalizarea celorlalte patru renovări.

Astăzi, o proprietate care l-a costat în total aproximativ 110.000 de dolari pentru cumpărare şi renovare, aduce venituri de 11.000 de dolari pe lună din chirii pe termen scurt.

Deci, sunt casele ”akiya” o investiţie bună? Wormann spune ”da şi nu”.

Astăzi, proprietăţile sale aduc cu succes venituri de şase cifre pe an, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi depus timp şi efort pentru a se familiariza în mod corespunzător cu cultura, limba şi oamenii japonezi, a spus el.

”Trebuie să creaţi o comunitate bună şi o reţea socială bună în Japonia pentru a avea succes. Nu poţi veni fără să înţelegi cultura, fără să înţelegi cum funcţionează Japonia şi să arunci bani în ea, pentru că ar fi o groapă de bani”, a spus Wormann.

”Dacă încerci să te integrezi şi să o faci în mod corect, cred că există cu siguranţă o mulţime de oportunităţi, dar mai mult, cred că există o oportunitate de a cumpăra bunuri imobiliare ieftine pentru a le folosi efectiv [personal]”, a spus Wormann.

Experţii au opinii similare.

”Casele akiya pot fi o investiţie bună pentru anumite grupuri, în special pentru pasionaţi, renovatori sau sunt cei care caută o retragere rurală liniştită. Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie ideale pentru investitorii instituţionali sau cei care caută profituri rapide sau mari, din cauza costurilor ridicate de renovare şi a potenţialului limitat de revânzare în unele zone”, a spus Kaneko, adăugând că scalabilitatea poate fi, de asemenea, un factor limitativ.

Este important să ne aşteptăm că costurile pot fi substanţiale, mai ales dacă o casă are nevoie de lucrări structurale majore şi să considerăm că procesul de cumpărare a casei poate fi complex, având în vedere bariera lingvistică şi nevoia de a naviga autorităţile locale, a adăugat Kaneko.