Mii de oameni au mărșăluit împotriva antisemitismului la Londra / BBC a interzis angajaților să participe la marș

Mii de persoane au mărșăluit duminică pe străzile Londrei împotriva antisemitismului, la o zi după o altă manifestație pro-palestiniană și în a treia zi a armistițiului dintre Israel și Hamas, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

În cadrul procesiunii, care a pornit de la Royal Courts of Justice spre Parlament, în centrul capitalei, numeroși manifestanți au fluturat steaguri israeliene și britanice și pancarte pe care scria „Toleranță zero pentru antisemitism”.

De asemenea, ei au afișat fotografii ale ostaticilor răpiți de Hamas în timpul atacului sângeros asupra Israelului din 7 octombrie, care a dus la un răspuns israelian în Fâșia Gaza, care a fost bombardată fără încetare de la începutul armistițiului de vineri.

Over 100K people in the streets of London today, standing in solidarity against antisemitism and for the immediate release of all the hostages.

We haven’t seen such big numbers against antisemitism here since 1936.

Thank you 🇬🇧 for choosing to be on the right side of history!… pic.twitter.com/3Z1r44qTdm

— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) November 26, 2023