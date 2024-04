Mii de georgieni au protestat în fața Parlamentului de la Tbilisi împotriva legii referitoare la „agenţii străini”: „Ruşi! Ruşi!”, au strigat manifestanţii

Mii de georgieni au protestat luni, iar parlamentarii s-au luat la bătaie în timp ce deputaţii partidului de guvernământ au dat undă verde pentru dezbaterea unui proiect controversat de lege referitor la „agenţii străini”, criticat ca fiind de inspiraţie rusă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Peste 5.000 de manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii Parlamentului georgian, construit în stil sovietic, cerând guvernului să retragă legislaţia care impune organizaţiilor ce acceptă fonduri din străinătate să se înregistreze ca agenţi străini, altfel riscând să fie sancţionate cu amenzi.

Criticii georgieni cataloghează proiectul de lege drept „lege rusească”, comparându-l cu legislaţia folosită de Kremlin pentru a reprima disidenţa.

Tbilisi: The morale at the protest: we will fight and win.

Georgia is UNITED, Georgia is EUROPE🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/5HALuj3mDy

